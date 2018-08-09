عاجل

  • الطيران الإسرائيلي يقصف بـ3صواريخ أرض فارغة قرب مؤسسة المسحال بغزة

  • طائرات الاحتلال تشن عدة غارات قرب قاعة المسحال بمخيم الشاطئ

  • دوي انفجار ثان في مدينة غزة بهذه اللحظات

  • سماع دوي انفجار كبير في مدينة غزة

شؤون فلسطينية

نتنياهو وليبرمان أصدرا تعليماتهم للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لأي تطور بغزة

نتنياهو وليبرمان أصدرا تعليماتهم للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لأي تطور بغزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت القناة 14 الإسرائيلية، أن جلسة تقدير الموقف ما بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ورئيس الأركان غادي ايزنكوت، شددت على أن حركة حماس تعرضت لضربة قاسية جدًا، بينما الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بقوة ضد أي هجوم محتمل.

وقالت القناة: أن نتنياهو وليبرمان أصدرا تعليماتهم إلى الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لأي تطور قد يحدث.

إلى ذلك، نقل موقع (ريشت كان) عن مجلس مستوطنة (أشكول) أنه أبلغ سكان غلاف غزة بأن الجيش الإسرائيلي، سيستمر في نشاطه بالرد في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، لذلك طلب من السكان الاستمرار بتعليمات البقاء قرب الملاجئ.

يذكر، أن المجلس السياسي الأمني الحكومي الإسرائيلي المصغر (كابينت)، ينعقد مساء اليوم ويبحث امكانية الذهاب إلى هدنة، أو زيادة التصعيد العسكري في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

الاحصاء الفلسطيني يعلن نتائج التعداد العام 2017 في محافظة طوباس والأغوار الشمالية

الاحصاء الفلسطيني يعلن نتائج التعداد العام 2017 في محافظة طوباس والأغوار الشمالية

جنرال إسرائيلي يحذر جيشه: سيموت منا 700 جندي لو فكرنا باحتلال غزة

جنرال إسرائيلي يحذر جيشه: سيموت منا 700 جندي لو فكرنا باحتلال غزة

أكاديمي مصري: المرحلة الأولى بالمصالحة الفلسطينية هي الأهم والمرحلة الثانية سهلة

أكاديمي مصري: المرحلة الأولى بالمصالحة الفلسطينية هي الأهم والمرحلة الثانية سهلة

شاهد: اكتشاف قرط ذهبي في القدس يعود تاريخه لـ2000 عام‎

شاهد: اكتشاف قرط ذهبي في القدس يعود تاريخه لـ2000 عام‎

حضارة تحتفل بالرابح الأول بجيب &#34;الكيا سبورتج 2018&#34;

حضارة تحتفل بالرابح الأول بجيب "الكيا سبورتج 2018"

الصحفيون الفلسطينيون المعتقلون لدى الاحتلال يطالبون برفع ملفهم للمحاكم الدولية

الصحفيون الفلسطينيون المعتقلون لدى الاحتلال يطالبون برفع ملفهم للمحاكم الدولية

لأول مرة منذ عام 2014.. صافرات الإنذار تُدوي ببئر السبع بعد سقوط صاروخ غراد

لأول مرة منذ عام 2014.. صافرات الإنذار تُدوي ببئر السبع بعد سقوط صاروخ غراد

وزير الإعلام اللبناني: القضية الفلسطينية موضع تلاق عربي ودولي ونقطة ارتكاز عالمية

وزير الإعلام اللبناني: القضية الفلسطينية موضع تلاق عربي ودولي ونقطة ارتكاز عالمية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحصاء الفلسطيني يعلن نتائج التعداد العام 2017 في محافظة طوباس والأغوار الشمالية

الاحصاء الفلسطيني يعلن نتائج التعداد العام 2017 في محافظة طوباس والأغوار الشمالية

شاهد: اكتشاف قرط ذهبي في القدس يعود تاريخه لـ2000 عام‎

شاهد: اكتشاف قرط ذهبي في القدس يعود تاريخه لـ2000 عام‎

حضارة تحتفل بالرابح الأول بجيب &#34;الكيا سبورتج 2018&#34;

حضارة تحتفل بالرابح الأول بجيب "الكيا سبورتج 2018"

الصحفيون الفلسطينيون المعتقلون لدى الاحتلال يطالبون برفع ملفهم للمحاكم الدولية

الصحفيون الفلسطينيون المعتقلون لدى الاحتلال يطالبون برفع ملفهم للمحاكم الدولية

وزير الإعلام اللبناني: القضية الفلسطينية موضع تلاق عربي ودولي ونقطة ارتكاز عالمية

وزير الإعلام اللبناني: القضية الفلسطينية موضع تلاق عربي ودولي ونقطة ارتكاز عالمية

وزير الاتصالات يستقبل السفير الكوري لدى دولة فلسطين

وزير الاتصالات يستقبل السفير الكوري لدى دولة فلسطين

التربية تُنظّم مؤتمرها &#34;مسابقة البحث العلمي للمعايير المهنية لمدير المدرسة&#34;

التربية تُنظّم مؤتمرها "مسابقة البحث العلمي للمعايير المهنية لمدير المدرسة"

وزيرة الاقتصاد الوطني تؤكد على دور المرأة في التنمية الاقتصادية

وزيرة الاقتصاد الوطني تؤكد على دور المرأة في التنمية الاقتصادية

منوعات

الحسناء الفلسطينية زينة أبوالخير تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: هكذا حصدت لقب ملكة جمال الشرق الأوسط

الحسناء الفلسطينية زينة أبوالخير تكشف لـ"دنيا الوطن": هكذا حصدت لقب ملكة جمال الشرق الأوسط

أول رد من حلا شيحة على منتقدي خلعها الحجاب وعودتها للفن

أول رد من حلا شيحة على منتقدي خلعها الحجاب وعودتها للفن

شقيقة سعاد حسني تنفذ تهديدها لـ&#34;عادل إمام&#34;

شقيقة سعاد حسني تنفذ تهديدها لـ"عادل إمام"

وضعها الصحي أسوأ من أليسا.. هل ميريام فارس مصابة بالسرطان؟

وضعها الصحي أسوأ من أليسا.. هل ميريام فارس مصابة بالسرطان؟

دينا الشربيني تطلب من مُصورها حذف صورها بالمايوه بسبب عيب في جسدها

دينا الشربيني تطلب من مُصورها حذف صورها بالمايوه بسبب عيب في جسدها

الفنانة وعد تُغضب جمهورها بسبب مزحة &#34;غير مبررة&#34;

الفنانة وعد تُغضب جمهورها بسبب مزحة "غير مبررة"

اتهام خالد أبو النجا بالمثلية الجنسية بعد صورته في السرير مع ممثل شهير

اتهام خالد أبو النجا بالمثلية الجنسية بعد صورته في السرير مع ممثل شهير

حلا الترك توقف خاصية التعليق على &#34;انستجرام&#34; بسبب ملابسها

حلا الترك توقف خاصية التعليق على "انستجرام" بسبب ملابسها

شاهد: إيمان الطوخي.. فتاة أحلام شباب الثمانينيات وهذه حقيقة زواجها من مبارك

شاهد: إيمان الطوخي.. فتاة أحلام شباب الثمانينيات وهذه حقيقة زواجها من مبارك

شيخ سلفي يكشف: زوج حلا شيحة بكى بعد خلعها الحجاب &#34;عرضي انكشف&#34;

شيخ سلفي يكشف: زوج حلا شيحة بكى بعد خلعها الحجاب "عرضي انكشف"

عربي

اليمن: قتلى وجرحى غالبيتهم أطفال في هجوم على حافلة والتحالف يعتبره &#34;عملا عسكريا مشروعا&#34;

اليمن: قتلى وجرحى غالبيتهم أطفال في هجوم على حافلة والتحالف يعتبره "عملا عسكريا مشروعا"

وصول مليون حاج إلى السعودية

وصول مليون حاج إلى السعودية

أسماء الأسد تُعلّق على إصابتها بسرطان الثدي

أسماء الأسد تُعلّق على إصابتها بسرطان الثدي

قتلى بهجوم على حافلة أطفال في اليمن

قتلى بهجوم على حافلة أطفال في اليمن