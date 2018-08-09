نتنياهو وليبرمان أصدرا تعليماتهم للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لأي تطور بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة 14 الإسرائيلية، أن جلسة تقدير الموقف ما بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ورئيس الأركان غادي ايزنكوت، شددت على أن حركة حماس تعرضت لضربة قاسية جدًا، بينما الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بقوة ضد أي هجوم محتمل.وقالت القناة: أن نتنياهو وليبرمان أصدرا تعليماتهم إلى الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لأي تطور قد يحدث.إلى ذلك، نقل موقع (ريشت كان) عن مجلس مستوطنة (أشكول) أنه أبلغ سكان غلاف غزة بأن الجيش الإسرائيلي، سيستمر في نشاطه بالرد في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، لذلك طلب من السكان الاستمرار بتعليمات البقاء قرب الملاجئ.يذكر، أن المجلس السياسي الأمني الحكومي الإسرائيلي المصغر (كابينت)، ينعقد مساء اليوم ويبحث امكانية الذهاب إلى هدنة، أو زيادة التصعيد العسكري في قطاع غزة.