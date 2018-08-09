أكاديمي مصري: المرحلة الأولى بالمصالحة الفلسطينية هي الأهم والمرحلة الثانية سهلة

رام الله - دنيا الوطنعلّق أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، طارق فهمي، على وجود إشارات وعقبات تقف حتى هذه اللحظة في طريق الجهود المصرية لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية إلى الأمام، قائلاً: هذه الإشارات مُرتبطة بِطبيعة الحال بِردود الفعل من قبل حركتي حماس وفتح على الأفكار المصرية.وأضاف فهمي، خلال لقائه على شاشة (الغد) الإخبارية، أنَّ المسودة المصرية كانت هناك بَعض التحفظات عليها من قبلالطرفين، وأنَّ القضية لَيست قبولاً أو رفضًا لما يَتم طرحه ولكنْ بطبيعة الحال محاولة لِدمج بَعض المراحل والتمسك ببعض الخُطوات الأولية ربما ستكون المرحلة الأولى من تنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليه بشأن عملية التمكين المُباشرة وبناء إجراءات الثقة هي الأهم، لأنها سيبنى عليها خطوات إيجابية إذا تمَّ التوافق بشأن المرحلة الأولى وبدأت الإجراءات على الفعل، أعتقد ستكون المراحل التالية سهلة.وأوضح فهمي، أنَّ هناك مشكلة رُبما تَفكيك عناصر الأزمة في عملية المُفاوضات ولِقاء الطرفين بصورة مُباشرة هو عدم توافر الإرادة السياسية، موضحًا أنَّ ما تُحاول أنْ تقوم به القاهرة هو تقريب وجهات النظر، ومُحاولة بناء إجراءات ثقة، ومحاولة تمكين الطرفين من التوافق حول جدول الأعمال المتفق عليه.