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شاهد: اكتشاف قرط ذهبي في القدس يعود تاريخه لـ2000 عام‎

شاهد: اكتشاف قرط ذهبي في القدس يعود تاريخه لـ2000 عام‎
اكتشاف قرط ذهبي في القدس يعود تاريخه لـ2000 عام‎
رام الله - دنيا الوطن
عثر باحثون على قرط من الذهب عمره 2200 عام بالقرب من البلدة القديمة في القدس، ما يوفر دليلا نادرا على التأثير الهلنستي على المنطقة.

ويعد الاكتشاف الفريد، أول قرط وُجد في القدس، يعود تاريخه إلى الفترة الهلنستية، في حوالي القرن الثالث أو أوائل القرن الثاني قبل الميلاد، وفقا للباحثين. وعثر على القرط في موقع يبعد حوالي 200 متر جنوبي المسجد الأقصى.

وقال يوفال جادوت، أستاذ علم الآثار بجامعة تل أبيب، الذي شارك في الحفر: "هذه هي المرة الأولى التي يُعثر فيها على قرط ذهبي من العصر الهلنستي في القدس".

وقالت هيئة الآثار الإسرائيلية إن هذه الأقراط ربما ارتداها رجال أثرياء، أو نساء في ذلك الوقت. كما أن مالكها ربما يكون يونانيا عاش في القدس، أو ساكنا هلنستيا محليا.

وقال الدكتور جادوت لوكالة (رويترز): "نربط الاكتشاف بأشياء أخرى، وربما يكون لدينا فهم أفضل للقدس وكيف تصرف الناس في تلك الحقبة".

وأوضح الباحثون إنهم عثروا أيضا على "قطع فخار وقليل من العملات المعدنية، ولكن بالكاد توجد أي بقايا للمباني التي يمكن تأريخها بدقة"، وأشاروا إلى أن القرط المكتشف صُمم باستخدام تقنية تعتمد على دمج الخيوط والخرز المعدني، لإنشاء أنماط معقدة.


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