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دولي

موسكو تهدد الولايات المتحدة بفرض "إجراءات انتقامية" رداً على العقوبات

موسكو تهدد الولايات المتحدة بفرض "إجراءات انتقامية" رداً على العقوبات
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذّرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، من أن موسكو ستعدّ "إجراءات انتقامية" ردّاً على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن بحقّها على خلفية الهجوم بغاز نوفيتشوك في بريطانيا.

وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: إن "روسيا ستبدأ بإعداد إجراءات انتقامية ردّاً على هذا التحرّك الجديد غير الودّي من قبل واشنطن"، متّهمة السلطات الأميركية بأنها اختارت "عمداً طريق المواجهة" مع روسيا.

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