عاجل

  • الطيران الإسرائيلي يقصف بـ3صواريخ أرض فارغة قرب مؤسسة المسحال بغزة

  • طائرات الاحتلال تشن عدة غارات قرب قاعة المسحال بمخيم الشاطئ

  • دوي انفجار ثان في مدينة غزة بهذه اللحظات

  • سماع دوي انفجار كبير في مدينة غزة

شؤون فلسطينية

الصحفيون الفلسطينيون المعتقلون لدى الاحتلال يطالبون برفع ملفهم للمحاكم الدولية

الصحفيون الفلسطينيون المعتقلون لدى الاحتلال يطالبون برفع ملفهم للمحاكم الدولية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الصحفيون علاء الريماوي، ومحمد سامي علوان وقتيبة حمدان وحسني انجاص، أنهم معتقلين لدى سلطات الاحتلال على خلفية العمل الإعلامي، وأنه تم التحقيق معهم لعشرات الساعات على مضامين الإعلام والسياسة التحريرية والعمل ضمن مؤسسات إعلامية فلسطينية.

وأشار الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال عبر بيان مع محامي نادي الأسير خلال زيارة أجراها لهم صباح اليوم الخميس في معتقل "عوفر" أن المحكمة العسكرية للاحتلال تبينت أن التحقيق بجملته يقوم على أساس غير قانوني، لكن جهاز المخابرات العامة للاحتلال يُمارس ضغوطاً كبيرة للإبقاء على اعتقالهم.

وورد في البيان "نحن كإعلاميين فلسطينيين نطالب في هذه المرحلة الحساسة من الاتحاد الدولي للصحفيين وهيئات الأمم المتحدة بتوفير حماية سريعة لنا كصحفيين، ورفع الملف بكليته إلى المحاكم الدولية، كما نطالب بسرعة توجه فريق من المحاميين الدوليين للوقوف إلى جانب المحاميين الفلسطينيين لحماية حرية التعبير والكلمة والعمل الصحفي الفلسطيني".

وطالبوا الزملاء الصحفيين أفراداً ونقابة بتحرك مضاعف لأن التهديد الذي سمعوه من جهاز الأمن العام للاحتلال يُشير لاستهداف الصحافة الفلسطينية بكليتها دون التفريق بين جهة وأخرى.

أخبار ذات صلة

الاحصاء الفلسطيني يعلن نتائج التعداد العام 2017 في محافظة طوباس والأغوار الشمالية

الاحصاء الفلسطيني يعلن نتائج التعداد العام 2017 في محافظة طوباس والأغوار الشمالية

جنرال إسرائيلي يحذر جيشه: سيموت منا 700 جندي لو فكرنا باحتلال غزة

جنرال إسرائيلي يحذر جيشه: سيموت منا 700 جندي لو فكرنا باحتلال غزة

نتنياهو وليبرمان أصدرا تعليماتهم للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لأي تطور بغزة

نتنياهو وليبرمان أصدرا تعليماتهم للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لأي تطور بغزة

أكاديمي مصري: المرحلة الأولى بالمصالحة الفلسطينية هي الأهم والمرحلة الثانية سهلة

أكاديمي مصري: المرحلة الأولى بالمصالحة الفلسطينية هي الأهم والمرحلة الثانية سهلة

شاهد: اكتشاف قرط ذهبي في القدس يعود تاريخه لـ2000 عام‎

شاهد: اكتشاف قرط ذهبي في القدس يعود تاريخه لـ2000 عام‎

حضارة تحتفل بالرابح الأول بجيب &#34;الكيا سبورتج 2018&#34;

حضارة تحتفل بالرابح الأول بجيب "الكيا سبورتج 2018"

لأول مرة منذ عام 2014.. صافرات الإنذار تُدوي ببئر السبع بعد سقوط صاروخ غراد

لأول مرة منذ عام 2014.. صافرات الإنذار تُدوي ببئر السبع بعد سقوط صاروخ غراد

وزير الإعلام اللبناني: القضية الفلسطينية موضع تلاق عربي ودولي ونقطة ارتكاز عالمية

وزير الإعلام اللبناني: القضية الفلسطينية موضع تلاق عربي ودولي ونقطة ارتكاز عالمية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحصاء الفلسطيني يعلن نتائج التعداد العام 2017 في محافظة طوباس والأغوار الشمالية

الاحصاء الفلسطيني يعلن نتائج التعداد العام 2017 في محافظة طوباس والأغوار الشمالية

شاهد: اكتشاف قرط ذهبي في القدس يعود تاريخه لـ2000 عام‎

شاهد: اكتشاف قرط ذهبي في القدس يعود تاريخه لـ2000 عام‎

حضارة تحتفل بالرابح الأول بجيب &#34;الكيا سبورتج 2018&#34;

حضارة تحتفل بالرابح الأول بجيب "الكيا سبورتج 2018"

الصحفيون الفلسطينيون المعتقلون لدى الاحتلال يطالبون برفع ملفهم للمحاكم الدولية

الصحفيون الفلسطينيون المعتقلون لدى الاحتلال يطالبون برفع ملفهم للمحاكم الدولية

وزير الإعلام اللبناني: القضية الفلسطينية موضع تلاق عربي ودولي ونقطة ارتكاز عالمية

وزير الإعلام اللبناني: القضية الفلسطينية موضع تلاق عربي ودولي ونقطة ارتكاز عالمية

وزير الاتصالات يستقبل السفير الكوري لدى دولة فلسطين

وزير الاتصالات يستقبل السفير الكوري لدى دولة فلسطين

التربية تُنظّم مؤتمرها &#34;مسابقة البحث العلمي للمعايير المهنية لمدير المدرسة&#34;

التربية تُنظّم مؤتمرها "مسابقة البحث العلمي للمعايير المهنية لمدير المدرسة"

وزيرة الاقتصاد الوطني تؤكد على دور المرأة في التنمية الاقتصادية

وزيرة الاقتصاد الوطني تؤكد على دور المرأة في التنمية الاقتصادية

منوعات

الحسناء الفلسطينية زينة أبوالخير تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: هكذا حصدت لقب ملكة جمال الشرق الأوسط

الحسناء الفلسطينية زينة أبوالخير تكشف لـ"دنيا الوطن": هكذا حصدت لقب ملكة جمال الشرق الأوسط

أول رد من حلا شيحة على منتقدي خلعها الحجاب وعودتها للفن

أول رد من حلا شيحة على منتقدي خلعها الحجاب وعودتها للفن

شقيقة سعاد حسني تنفذ تهديدها لـ&#34;عادل إمام&#34;

شقيقة سعاد حسني تنفذ تهديدها لـ"عادل إمام"

وضعها الصحي أسوأ من أليسا.. هل ميريام فارس مصابة بالسرطان؟

وضعها الصحي أسوأ من أليسا.. هل ميريام فارس مصابة بالسرطان؟

دينا الشربيني تطلب من مُصورها حذف صورها بالمايوه بسبب عيب في جسدها

دينا الشربيني تطلب من مُصورها حذف صورها بالمايوه بسبب عيب في جسدها

الفنانة وعد تُغضب جمهورها بسبب مزحة &#34;غير مبررة&#34;

الفنانة وعد تُغضب جمهورها بسبب مزحة "غير مبررة"

اتهام خالد أبو النجا بالمثلية الجنسية بعد صورته في السرير مع ممثل شهير

اتهام خالد أبو النجا بالمثلية الجنسية بعد صورته في السرير مع ممثل شهير

حلا الترك توقف خاصية التعليق على &#34;انستجرام&#34; بسبب ملابسها

حلا الترك توقف خاصية التعليق على "انستجرام" بسبب ملابسها

شاهد: إيمان الطوخي.. فتاة أحلام شباب الثمانينيات وهذه حقيقة زواجها من مبارك

شاهد: إيمان الطوخي.. فتاة أحلام شباب الثمانينيات وهذه حقيقة زواجها من مبارك

شيخ سلفي يكشف: زوج حلا شيحة بكى بعد خلعها الحجاب &#34;عرضي انكشف&#34;

شيخ سلفي يكشف: زوج حلا شيحة بكى بعد خلعها الحجاب "عرضي انكشف"

عربي

اليمن: قتلى وجرحى غالبيتهم أطفال في هجوم على حافلة والتحالف يعتبره &#34;عملا عسكريا مشروعا&#34;

اليمن: قتلى وجرحى غالبيتهم أطفال في هجوم على حافلة والتحالف يعتبره "عملا عسكريا مشروعا"

وصول مليون حاج إلى السعودية

وصول مليون حاج إلى السعودية

أسماء الأسد تُعلّق على إصابتها بسرطان الثدي

أسماء الأسد تُعلّق على إصابتها بسرطان الثدي

قتلى بهجوم على حافلة أطفال في اليمن

قتلى بهجوم على حافلة أطفال في اليمن