الصحفيون الفلسطينيون المعتقلون لدى الاحتلال يطالبون برفع ملفهم للمحاكم الدولية

رام الله - دنيا الوطنأكد الصحفيون علاء الريماوي، ومحمد سامي علوان وقتيبة حمدان وحسني انجاص، أنهم معتقلين لدى سلطات الاحتلال على خلفية العمل الإعلامي، وأنه تم التحقيق معهم لعشرات الساعات على مضامين الإعلام والسياسة التحريرية والعمل ضمن مؤسسات إعلامية فلسطينية.وأشار الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال عبر بيان مع محامي نادي الأسير خلال زيارة أجراها لهم صباح اليوم الخميس في معتقل "عوفر" أن المحكمة العسكرية للاحتلال تبينت أن التحقيق بجملته يقوم على أساس غير قانوني، لكن جهاز المخابرات العامة للاحتلال يُمارس ضغوطاً كبيرة للإبقاء على اعتقالهم.وورد في البيان "نحن كإعلاميين فلسطينيين نطالب في هذه المرحلة الحساسة من الاتحاد الدولي للصحفيين وهيئات الأمم المتحدة بتوفير حماية سريعة لنا كصحفيين، ورفع الملف بكليته إلى المحاكم الدولية، كما نطالب بسرعة توجه فريق من المحاميين الدوليين للوقوف إلى جانب المحاميين الفلسطينيين لحماية حرية التعبير والكلمة والعمل الصحفي الفلسطيني".وطالبوا الزملاء الصحفيين أفراداً ونقابة بتحرك مضاعف لأن التهديد الذي سمعوه من جهاز الأمن العام للاحتلال يُشير لاستهداف الصحافة الفلسطينية بكليتها دون التفريق بين جهة وأخرى.