لأول مرة منذ عام 2014.. صافرات الإنذار تُدوي ببئر السبع بعد سقوط صاروخ غراد





بدوره، قال روبيك دانيلوفيتش رئيس بلدية بئر السبع: "أريد تهدئة السكان، على الرغم من إطلاق الصواريخ، إلا أنه في هذه المرحلة لا توجد تعليمات خاصة، وعلينا التحلي بالصبر"، بحسب ما نقلته القناة 14 الإسرائيلية.





يذكر أن منطقة بئر السبع تبعد عن قطاع غزة مسافة 45 كيلو مترا فقط.









رام الله - دنيا الوطنأعلن الإعلام الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار، دوت اليوم الخميس، في بئر السبع، وذلك بعد سقوط صاروخ (غراد) في منطقة مفتوحة.وأشار الإعلام الإسرائيلي، إلى أن صافرات الإنذار، دوت في منطقة بئر السبع لأول مرة منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.