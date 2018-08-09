وزير الإعلام اللبناني: القضية الفلسطينية موضع تلاق عربي ودولي ونقطة ارتكاز عالمية

أكد وزير الإعلام اللبناني، ملحم رياشي، أن القضية الفلسطينية تشكل موضع تلاقٍ عربي ودولي، و نقطة الارتكاز في الاهتمام العالمي.





وقال رياشي في حديث لتلفزيون فلسطين عبر برنامج (لقاء خاص): إن القضية الفلسطينية تشكل نقطة الارتكاز في الاهتمام العربي، إذ أكد الاهتمام اللبناني بالقضية الفلسطينية، وتأييد الحراك الفلسطيني لتحرير فلسطين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.





وحول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتوفر فرص العمل لهم، أكد رياشي، أن ذلك مرتبط بالأوضاع الاقتصادية، موضحاً أن معاناة اللاجئ الفلسطيني، هي عامة في لبنان، ومرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، مؤكداً أن أي فلسطيني يتمتع بكفاءة معينة، يتم استثمار خبراته للعمل في أي مؤسسة تعمل على الأرض اللبنانية، مع توفير تسهيلات في هذا المجال.





وفيما يتعلق بالإجراءات المعقدة التي يعاني منها المواطن الفلسطيني، الذي يرغب بزيارة الدولة اللبنانية، قال: "إن هناك إمكانية للتخفيف عن المواطن الفلسطيني، وسأنقل هذه الرغبة للجهات المختصة".





وفي سياق آخر، يتعلق بالاستفزازات والتصريحات الإسرائيلية تجاه لبنان: "قال إن لدى إسرائيل نوايا لا تخفى على أحد، فهناك أطماع إسرائيلية بالنفط اللبناني، لكن الحكومة اللبنانية واعية وتجري اتصالات مع دول أساسية في العالم العربي، والدول لحمايتها من هذه المحاولات، إضافة للجيش اللبناني، الذي نسعى لبقائه قوياً لمواجهة ما تتعرض له لبنان".

رام الله - دنيا الوطن