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شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات يستقبل السفير الكوري لدى دولة فلسطين

وزير الاتصالات يستقبل السفير الكوري لدى دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور علام موسى، اليوم الخميس، في مكتبه سفير جمهورية كوريا لدى دولة فلسطين السيد يونغ سام تشوي.

ورحب الوزير بالزيارة، مثمناً الدور الذي تقوم به الحكومة الكورية من خلال الوكالة الكورية للتنمية الدولية (كويكا) في دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبناء التعاون المشترك والترابط بين الشعبين الكوري والفلسطيني.

وقدم د. موسى شرحاً مفصلاً خلال الاجتماع عن عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعاتها المختلفة والمتمثلة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية والبريد، وتحدث عن أهم المشاريع التي تنفذها الوزارة بالتعاون والشراكة مع وكالات دولية ومنها مؤسسة (كويكا).

واستعرض واقع الاتصالات في فلسطين، وأهم المعيقات التي تواجه هذا القطاع، مضيفاً، أن الوزارة تعمل على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتقويته، بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي.

بدوره، شكر السفير تشوي وزير الاتصالات على الاستقبال، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين الشعبين، حيث تحدث عن عمق العلاقة التاريخية بين كوريا وفلسطين، مبدياً سعادته لما يبديه الشعب الفلسطيني من تعاون في كافة المجالات، وأبدى استعداد بلاده للتعاون مع فلسطين في مجال تكنولوجيا المعلومات، كون كوريا الجنوبية، تعتبر من الدول الرائدة، والمتقدمة في هذا المجال.

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