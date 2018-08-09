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وزيرة الاقتصاد الوطني تؤكد على دور المرأة في التنمية الاقتصادية

وزيرة الاقتصاد الوطني تؤكد على دور المرأة في التنمية الاقتصادية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، اليوم الخميس، على أهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية، وذلك خلال لقائها أعضاء مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال الجديد.

وفي بداية الاجتماع، هنأت الوزيرة عودة أعضاء مجلس الإدارة الجديد، متمنية لهن النجاح والتميز في عملهن.

وأشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية القطاع الاقتصادي، قد ركزت على إدماج المرأة في الأنشطة الاقتصادية وفي مجتمع الأعمال، مؤكدة على ضرورة العمل على تنظيم قطاع الأعمال النسوية وتحويل القطاع غير المنظم منه إلى قطاع منظم، قادر على المنافسة محلياً ودولياً، ويحظى بفرص تسويقية لإنتاجه، مشيرة إلى أنه لا بد من تحقيق زيادة أوسع في مشاركة المرأة في الأعمال.

ودعت الوزيرة منتدى سيدات العمال إلى التعميم على جميع النساء لتصويب أوضاعهن في الغرف التجارية، والمشاركة بفاعلية في انتخابات الغرف التجارية، المزمع عقدها ابتداءً من منتصف تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

من جانبها، استعرضت رئيسة مجلس منتدى سيدات الأعمال سميرة حليلة، أهم البرامج التي ينفذها المنتدى، بهدف تحقيق مشاركة واسعة للمرأة بشكل أفقي وعمودي، وتسهيل حصولهن على الخدمات من خلال النافذة الموحدة.

وأكدت حليلة على نهج المنتدى، الذي يعتمد على استراتيجية وزارة الاقتصاد الوطني، الهادفة إلى مشاركة أوسع للنساء في الأعمال.

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