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شؤون فلسطينية

العجرمي: التصعيد الحالي استمرار لعدوان 2014.. المقاومة جاهزة للدفاع عن شعبها

العجرمي: التصعيد الحالي استمرار لعدوان 2014.. المقاومة جاهزة للدفاع عن شعبها
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور محمود العجرمي، الخبير في الشأن العسكري، أن المقاومة الفلسطينية، بقيت على عهدها، بالتزامها بمعادلة القصف بالقصف؛ دفاعاً عن أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح العجرمي خلال لقاء له في برنامج (استوديو الوطن)، أن العدوان الإسرائيلي الحالي، هو استمرارا لعدوان لم يتوقف منذ عام 2014، معتبراً في الوقت ذاته، أنه لم يأت بشكل مباغت، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي، استخدم القوة المفرطة في مواجهة مسيرات العودة.

وقال العجرمي: "لا أعتقد أن يكون هناك عدوان واسع لعدة أسباب، ولكن اذا تدحرجت كرة النار، فيمكن أن يمتد العدوان ليصبح بشكل أوسع".

وبين أن الحروب السابقة على قطاع غزة، أثبتت أن قدرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على فرض شروط سياسية غير ممكن، وتآكلت قوة الردع لديه، حيث إنه لم يحقق أي هدف من الأهداف التي وضعها.

وفي السياق ذاته، قال المحلل في الشأن العسكري: "المقاومة ثابتة في مواقفها، فمنذ حرب عام 2008 حتى الآن، لم يدخل في الأماكن المسكونة الاستراتيجية، وإنما كان يقاتل من الأجواء".

وفيما يتعلق بالتحقيق مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أوضح العجرمي، أن نتيناهو الآن بين نارين، الأول بقاؤه في سدة الحكم والحفاظ على الائتلاف الحكومي، وتورطه في قضايا الفساد، منوها في الوقت ذاته إلى أن المستوى الأمني والعسكري أبلغه أنه لا حاجة ولا مبرر لشن أي عدوان واسع على قطاع غزة، لذلك فهو ينهار، معتبراً أن أي عدوان جديد سيُسقط نتنياهو.

وقال: "المقاومة أعلنت أنها لن تسمح لهذا الاحتلال أن يفرض معادلة اشتباك جديدة، فمن حقها الدفاع عن شعبها، وقالت: إنها مستعدة للتهدئة، ولكنها لن تقبل بأي حل يقال عنه إنه سياسي".

وأضاف: "المقاومة جاهزة للدفاع عن الشعب الفلسطيني، حتى النهاية، وأثبتت بأنها أوقفت الاحتلال عند حده، ووضعته في مأزق".

في سياق آخر، أكد العجرمي، أن ما يجري الحديث عنه حول صفقة تبادل أسرى، فقد اشترطت المقاومة إطلاق حوالي 54 أسيراً، أعيد اعتقالهم في صفقة شاليط، معتبراً أن أي صفقة مقبلة ستبدأ من حيث انتهت الصفقة الأولى.

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