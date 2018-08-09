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دولي

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب أندونيسيا

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب أندونيسيا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية، أن زلزالًا قويًا، بلغت شدته 6.2 درجة على مقياس (ريختر)، هز جزيرة لومبوك، الخميس، مما أدى إلى انهيار بعض المباني.

جاء الزلزال الجديد بعد زلزال بقوة 6.9 درجة يوم الأحد، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 131 شخصاً.

وقالت وكالة (رويترز): إن الزلزال دفع الناس للخروج إلى الشوارع، وأدى إلى انهيار بعض المباني.

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