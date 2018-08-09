وصول مليون حاج إلى السعودية

رام الله - دنيا الوطنأفادت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن عدد الحجاج القادمين من الخارج لموسم حج هذا العام، تجاوز المليون، منذ بدء القدوم (مطلع ذو القعدة 1439هـ) وحتى صباح أمس الأربعاء.وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان لها: "انتهاء ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من مختلف دول العالم، لموسم 1439 هـ".وبلغ عدد الحجاج من الخارج، العام الماضي، نحو 1.75 مليون حاج، فيما بلغ عدد المعتمرين 6.53 مليون معتمر.