أسماء الأسد تُعلّق على إصابتها بسرطان الثدي

رام الله - دنيا الوطنعلقت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، في أول منشور لها، بعدما تم الكشف عن إصابتها بمرض سرطان الثدي.وقالت أسماء في منشور على صفحة الرئاسة السورية بموقع (فيسبوك): أنا من هذا الشعب الذي علّم العالم الصمود والقوة ومجابهة الصعاب.. وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كل السنوات السابقة".وكانت وكالة (سانا) للأنباء، قد نشرت في وقت سابق اليوم، تغريدة من حساب رئاسة الجمهورية السورية على (تويتر) جاء فيها "بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكراً".