قتلى بهجوم على حافلة أطفال في اليمن

رام الله - دنيا الوطنقتل وأصيب العشرات من اليمنيين الخميس، في هجوم على حافلة كانت تُقل أطفالاً شمال اليمن، بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن.وكتبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في تغريدة على حسابها على موقع (تويتر): "عقب هجوم وقع صباح اليوم على حافلة تقل أطفالاً في سوق ضحيان شمال صعدة، استقبل مستشفى تدعمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، عشرات من القتلى والجرحى"، دون أن تُوضح طبيعة الهجوم.