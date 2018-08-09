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عزت الدوري يوجه رسالة للعرب

عزت الدوري يوجه رسالة للعرب
عزت إبراهيم الدوري نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
وجه عزت إبراهيم الدوري، نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كلمة إلى الشعب العراقي وقوات الجيش، بمناسبة يوم الثامن من آب، حيث تحل الذكرى الثلاثون، لانتهاء الحرب العراقية- الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي، والتي استمرِت أكثر من ثماني سنوات.

وأكد الدوري، في كلمته، أن الانتفاضة ضد إيران والفاسدين هي طريق الخلاص، موجهاً التحية إلى ما وصفها "انتفاضة شعبنا في الجنوب والفرات الأوسط وبغداد"، وذلك وفقاً لوكالة "yes iraq" العراقية.

وقال الدوري: "ها هم أبناء ضباط وجنود جيش القادسية يقفون بشجاعة ضد الغزو الإيراني، مؤكداً أن العراق كان سداً منيعاً يحمي العرب والعالم من شرور إيران، أما الآن فما يحدث هو تدمير السد العراقي".

ووجه رسالة إلى العرب، قائلاً: "بعد مرور ثلاثين عاماً على تلك المعركة المجيدة، نقول لمن كان من الإخوة العرب أو المسلمين يرى أن قيادة العراق، تبالغ في تصوير الخطر الإيراني على العرب والمسلمين، وفي ضرورة التصدي له بكل قوة وتكاتف وحزم، نقول لهم أجيلوا النظر حولكم، لتروا كم كان هذا التشخيص دقيقاً، وكم كان موقف قيادة العراق متبصراً وعميقاً وشجاعاً".

وأوضح أن "إيران استهترت بأمن واستقرار جوارها العربي والإسلامي، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية، نفذت ومن وقف معها، مخطط إسرائيل في محاصرة العراق وعزله وإنهاكه عسكرياً واقتصادياً، وصولاً إلى غزوه واحتلاله، وتدمير دولته المدنية الحديثة القوية من خلال أضخم حملة حربية استعمارية، تشن على بلد بحجم العراق في التاريخ".

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