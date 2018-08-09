النيابة العامة تُشارك في ندوة علمية حول حوكمة الإنترنت

رام الله - دنيا الوطنشاركت النيابة العامة، ممثلة بوكيلها معالي موسى، في ندوة علمية حول حوكمة وإدارة المواقع في بيروت، والمنفذ من قبل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في جامعة الدول العربية.وناقش الاجتماع العديد من المحاور، أهمها دور الإنترنت في وضع ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتطوير الموارد التقنية، والتأمين والحماية للقضاء السيبراني، وحماية البيانات الشخصية.كما تخلل الاجتماع عرض لتجارب الدول العربية في مجال حوكمة الإنترنت وإدارة المواقع قدمت خلالها موسى ورقة علمية حول "التجربة الفلسطينية في التأمين والحماية للفضاء السيبراني".ونتج عن الاجتماع العديد من التوصيات أهمها؛ إقرار القوانين، وإجراء التعديلات التشريعية والقانونية اللازمة، بما يتلاءم ويتناسب مع التشريعات الدولية في مجال حماية الفضاء السيبراني، ووضع برامج إرشادية وتثقيفية لمفهوم حوكمة الإنترنت، وأهميته وتعميمها سعياً لتعزيز المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تختص بحوكمة الإنترنت، وتأمين مركز وطني، ويخصص لمتابعة مؤتمرات واجتماعات، ومنتديات حوكمة الإنترنت، التي تبث على الإنترنت.