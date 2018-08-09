جماهير غفيرة تُشيّع جثامين الشهداء الثلاثة.. والطفلة "بيان خماش" تُرفع على الأكتاف





رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير فلسطينية غفيرة، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، جثماني الشهيدتين إيناس محمد خماش (23 عاماً) وهي حامل في الشهر التاسع، وطفلتها بيان خماش (سنة ونصف).وأدى المصلون صلاة الجنازة على روح الشهيدتين، قبل أن ينطلقوا بالجثمانين ليجوبوا بهماالمدينة، ثم يواريا الثرى في إحدى مقابر دير البلح.وكانت المواطنة إيناس خماش، وهي حامل بالشهر التاسع، قد استشهدت هي وطفلتها بيان خماس البالغة من العمر (عام ونصف)، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما في دير البلح وسط قطاع غزة، فجر اليوم، فيما أصيب زوجها محمد في القصف الإسرائيلي.إلى ذلك، شاركت جموع غفيرة من المواطنين، بتشييع جثمان الشهيد علي الغندور (30 عامًا)، والذي قضى نتيجة القصف الإسرائيلي شمال قطاع غزة.يشار إلى أن المواطن الغندور، هو أحد عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.