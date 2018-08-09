إصابة أحد مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية جراء قصف طائرات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصيب فجر اليوم، أحد مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بجراح متوسطة، وذلك جراء قصف طائرات الاحتلال غرب دير البلح، وسط قطاع غزة.وقالت كتائب المقاومة الوطنية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أثناء تأدية أحد عناصر الكتائب، لمهامه النضالية في التصدي لعدوان الاحتلال، أصيب بجراح متوسطة".وأكدت الكتائب، أنها ستمضي قدماً في المقاومة، حتى ردع الاحتلال، ولجم عدوانه المتواصل، والذي يستهدف الأبرياء في بيوتهم، وفق تعبير البيان.