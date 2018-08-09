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شؤون فلسطينية

بدء اجتماع الرئيس عباس والأمير تميم.. والمصالحة أهم الملفات المطروحة

بدء اجتماع الرئيس عباس والأمير تميم.. والمصالحة أهم الملفات المطروحة
الرئيس محمود عباس وأمير قطر تميم بن حمد آل خليفة
رام الله - دنيا الوطن
بدأ في العاصمة القطرية الدوحة، اجتماع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل خليفة.

وأطلع الرئيس عباس، الأمير تميم، على آخر المستجدات السياسية على صعيد القضية الفلسطينية والمنطقة، والمخاطر المحدقة بمدينة القدس المحتلة والمقدسات المسيحية والإسلامية، إضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بالمصالحة الوطنية الفلسطينية.

وجرى خلال الاجتماع التطرق للتصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بحسب الوكالة الرسمية (وفا).

وحضر الاجتماع عن الجانب القطري، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وعن الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى قطر منير غنام.

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