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شؤون فلسطينية

(يسرائيل هيوم): الفلسطينيون سيتلقون البريد عبر الأردن

(يسرائيل هيوم): الفلسطينيون سيتلقون البريد عبر الأردن
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إنه يجري حالياً تجربة نقل البريد من العالم إلى السلطة الفلسطينية، عبر الأردن، تمهيداً لتثبيت هذا الإجراء.

وأضافت الصحيفة، أن إسرائيل كانت تستفيد مادياً من رسوم "المستحقات النهائية" لقاء تسليم البريد الدولي من وإلى السلطة الفلسطينية بين البريد الإسرائيلي، وإدارات البريد الدولي، ونتيجة للتغيير في الوضع، الذي يلي عقداً من المحادثات والمناقشات، قد تتعرض إسرائيل إلى ضرر اقتصادي، لأن "المستحقات النهائية" التي تبلغ أكثر من نصف مليون دولار سنوياً، والتي كانت تصل إلى البريد الإسرائيلي، ستحول الآن إلى السلطة الفلسطينية، ويمكن لهذا المبلغ أن يتزايد بسبب زيادة استخدام الفلسطينيين لطلب المنتجات عبر الإنترنت.

وفي أيلول/ سبتمبر 2016، وقع منسق الأنشطة الحكومية في المناطق، يوآف مردخاي، ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، مذكرة التفاهم، وفي هذه الأيام يجري تجربة نقل البريد الدولي إلى السلطة الفلسطينية مباشرة عبر الأردن.

وقال المحامي يغئال ليفي، نائب المدير العام الأسبق لوزارة الاتصالات، ورئيس الوفد الإسرائيلي للمفاوضات حول هذا الموضوع: "لا شك في أن عملية نقل البريد المباشر إلى السلطة الفلسطينية، وإمكانية قيام السلطة الفلسطينية بتسوية الحسابات مباشرة مع إدارات البريد في جميع أنحاء العالم بشأن "المستحقات النهائية"، سيرفع مكانة السلطة الفلسطينية في الساحة الدولية.

ومع ذلك، ستواصل إسرائيل مراقبة نقل البريد عبر جسر اللنبي، بحيث يتم الحفاظ على الاعتبارات الأمنية".

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