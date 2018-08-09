الاحتلال: هاجمنا 150 هدفاً في قطاع غزة ورصدنا 180 صاروخاً من القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الطائرات الإسرائيلية، هاجمت ما يقارب 150 هدفاً في قطاع غزة.
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الطائرات الإسرائيلية، هاجمت ما يقارب 150 هدفاً في قطاع غزة.
وأشار المتحدث، بأنه تم رصد حوالي 180 عملية إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات، فيما اعترضت القبة الحديدة 30 منها.
يشار إلى أن طائرات الاحتلال، قصفت عدة أهداف في قطاع غزة فجر اليوم الخميس، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة حامل في الشهر التاسع، وابنتها الرضيعة وعنصر في كتائب القسام.
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