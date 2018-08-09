الجزيرة.. نقلًا عن غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية: جولة التصعيد في غزة انتهت

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (الجزيرة) الفضائية، عن غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية، قولها: إن جولة التصعيد في قطاع غزة انتهت.وأضافت القناة في خبر عاجل: غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية، أعلنت انتهاء جولة التصعيد الحالية، كما أن استمرار الهدوء في غزة مرتبط بسلوك الاحتلال.يذكر، أن الاحتلال شن منذ أمس الأربعاء، أكثر من 150 غارة جوية، على قطاع غزة، كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم رصد حوالي 180 عملية إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات، اعترضت القبة الحديدية 30 منها.