وفاة طفل متأثراً بجروحه جراء حادث سير في قباطية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، عن وفاة طفل متأثراً بجروح أصيب بها جراء حادث سير ذاتي، وقع في بلدة قباطية جنوب جنين.وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر في قباطية مصطفى كميل لـ "وفا"، أن الطفل محمد بلال الصوص نزال، توفي متأثراً بجروح أصيب بها في حادث سير وقع في قباطية.