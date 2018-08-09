القدرة: الطواقم الطبية أجرت تدخلات لإنقاذ حياة الجريح محمد خماش





ودعا القدرة في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، كافة النشطاء والإعلاميين للتحلي بالمسؤولية في تناقل المعلومات من مصادرها الرسمية؛ منعاً للبلبلة.





الجريح محمد خماش هو زوج الشهيد إيناء أبو خماش (23 عاماً) ووالد الشهيدة الطفلة بيان (عام ونصف).





رام الله - دنيا الوطنأكد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الطواقم الطبية، أجرت التدخلات اللازمة لإنقاذ حياة الجريح محمد خماش، منوهاً إلى أنه لا زال تحت العناية السريرية الفائقة في مستشفى (شهداء الأقصى) وسط القطاع.