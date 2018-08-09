الاحتلال يواصل إغلاق الحرم الإبراهيمي ويضيف "كرفانات" في حديقته الجنوبية

رام الله - دنيا الوطنواصلت، قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، منذ مساء أمس الأربعاء، وأضافت "كرفانات" جديدة في حديقته الجنوبية، لمناسبة الأعياد اليهودية.وأكدت مصادر من لجنة إعمار الخليل، أن المستوطنين، أضافوا كرفانين لهما عجلات، في حديقة الحرم الجنوبية، للاحتفال بالأعياد اليهودية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت عن إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف لمدة 24 ساعة، اعتباراً من مساء يوم أمس، في تمام الساعة العاشرة مساء، وحتى اليوم الخميس في الوقت ذاته؛ بحجة الأعياد اليهودية.ومن الجدير ذكره، أن المستوطنين المتطرفين، كثفوا من احتفالاتهم الدينية والاجتماعية في ساحات الحرم وباحاته، بهدف تعزيز وتأكيد أحقيتهم التاريخية المزعومة في الحرم.