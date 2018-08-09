شؤون فلسطينية

التربية: حريصون على مشاركة معلمينا في غزة بمقابلات الكويت

التربية: حريصون على مشاركة معلمينا في غزة بمقابلات الكويت
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، أنها تتابع مع الجهات ذات العلاقة؛ موضوع إصدار تصاريح لأعضاء وفد وزارة التعليم الكويتية، المكلف بإجراءات التعاقد مع معلمين فلسطينيين للعمل في دولة الكويت الشقيق؛ للذهاب إلى قطاع غزة لاختيار معلمين.

أكدت الوزارة، في بيان لها، حرصها على مشاركة معلمي غزة في المقابلات التي يجريها الوفد الكويتي، لافتةً إلى أن الاحتلال يعرقل إجراءات حصول الوفد على تصاريح للذهاب إلى القطاع لاختيار معلمين للعمل في الكويت، ومع ذلك ستستمر الوزارة في جهدها لضمان مشاركة المعلمين.

وأشارت الوزارة إلى أنها تحاول مع الجانب الكويتي لإجراء المقابلات مع معلمي غزة عن بعد؛ سعياً لتجنب العوائق "الإسرائيلية"، وأنها أعادت طرح هذا الموضوع مع الجانب الكويتي.

ونوهت إلى أنها كانت قد أدرجت مقابلة معلمي غزة العام الماضي؛ إلا أن الاحتلال لم يُصدر التصاريح آنذاك للوفد الكويتي؛ ما حال دون وجود معلمين من قطاع غزة مع المجموعة الأولى في حينه.

أخبار ذات صلة

الاحتلال: هاجمنا 150 هدفاً في قطاع غزة ورصدنا 180 صاروخاً من القطاع

الاحتلال: هاجمنا 150 هدفاً في قطاع غزة ورصدنا 180 صاروخاً من القطاع

الجزيرة.. نقلًا عن غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية: جولة التصعيد في غزة انتهت

الجزيرة.. نقلًا عن غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية: جولة التصعيد في غزة انتهت

وفاة طفل متأثراً بجروحه جراء حادث سير في قباطية

وفاة طفل متأثراً بجروحه جراء حادث سير في قباطية

حماس: الاحتلال من بدأ التصعيد الحالي في غزة وهو من يتحمل المسؤولية

حماس: الاحتلال من بدأ التصعيد الحالي في غزة وهو من يتحمل المسؤولية

القدرة: الطواقم الطبية أجرت تدخلات لإنقاذ حياة الجريح محمد خماش

القدرة: الطواقم الطبية أجرت تدخلات لإنقاذ حياة الجريح محمد خماش

الاحتلال يواصل إغلاق الحرم الإبراهيمي ويضيف &#34;كرفانات&#34; في حديقته الجنوبية

الاحتلال يواصل إغلاق الحرم الإبراهيمي ويضيف "كرفانات" في حديقته الجنوبية

ليبرمان تعقيباً على التوتر بغزة: سنفعل كل ما يجب القيام به

ليبرمان تعقيباً على التوتر بغزة: سنفعل كل ما يجب القيام به

الوزير الحساينة: منحة ألمانية لإعمار غزة بقيمة 13 مليون دولار

الوزير الحساينة: منحة ألمانية لإعمار غزة بقيمة 13 مليون دولار

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال: هاجمنا 150 هدفاً في قطاع غزة ورصدنا 180 صاروخاً من القطاع

الاحتلال: هاجمنا 150 هدفاً في قطاع غزة ورصدنا 180 صاروخاً من القطاع

وفاة طفل متأثراً بجروحه جراء حادث سير في قباطية

وفاة طفل متأثراً بجروحه جراء حادث سير في قباطية

حماس: الاحتلال من بدأ التصعيد الحالي في غزة وهو من يتحمل المسؤولية

حماس: الاحتلال من بدأ التصعيد الحالي في غزة وهو من يتحمل المسؤولية

القدرة: الطواقم الطبية أجرت تدخلات لإنقاذ حياة الجريح محمد خماش

القدرة: الطواقم الطبية أجرت تدخلات لإنقاذ حياة الجريح محمد خماش

الاحتلال يواصل إغلاق الحرم الإبراهيمي ويضيف &#34;كرفانات&#34; في حديقته الجنوبية

الاحتلال يواصل إغلاق الحرم الإبراهيمي ويضيف "كرفانات" في حديقته الجنوبية

التربية: حريصون على مشاركة معلمينا في غزة بمقابلات الكويت

التربية: حريصون على مشاركة معلمينا في غزة بمقابلات الكويت

ليبرمان تعقيباً على التوتر بغزة: سنفعل كل ما يجب القيام به

ليبرمان تعقيباً على التوتر بغزة: سنفعل كل ما يجب القيام به

جامعة النجاح الوطنية تستقبل طلبة دوليين من مكتب المنظمة الدولية

جامعة النجاح الوطنية تستقبل طلبة دوليين من مكتب المنظمة الدولية

منوعات

اتهام خالد أبو النجا بالمثلية الجنسية بعد صورته في السرير مع ممثل شهير

اتهام خالد أبو النجا بالمثلية الجنسية بعد صورته في السرير مع ممثل شهير

حلا الترك توقف خاصية التعليق على &#34;انستجرام&#34; بسبب ملابسها

حلا الترك توقف خاصية التعليق على "انستجرام" بسبب ملابسها

شاهد: إيمان الطوخي.. فتاة أحلام شباب الثمانينيات وهذه حقيقة زواجها من مبارك

شاهد: إيمان الطوخي.. فتاة أحلام شباب الثمانينيات وهذه حقيقة زواجها من مبارك

أكثر من 100 صورة لنجوم العرب في طفولتهم.. ستتعرف عليهم بصعوبة

أكثر من 100 صورة لنجوم العرب في طفولتهم.. ستتعرف عليهم بصعوبة

شيخ سلفي يكشف: زوج حلا شيحة بكى بعد خلعها الحجاب &#34;عرضي انكشف&#34;

شيخ سلفي يكشف: زوج حلا شيحة بكى بعد خلعها الحجاب "عرضي انكشف"

صدمة لجمهورها.. حلا شيحة تخلع الحجاب وتعود للتمثيل

صدمة لجمهورها.. حلا شيحة تخلع الحجاب وتعود للتمثيل

في تطور غير مسبوق.. إسرائيل تنسب فناني فلسطين لها

في تطور غير مسبوق.. إسرائيل تنسب فناني فلسطين لها

قبل إليسا... 5 نجمات عربيّات هزمن سرطان الثدي بصمت

قبل إليسا... 5 نجمات عربيّات هزمن سرطان الثدي بصمت

هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان .. فتحت جراحه القديمة

هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان .. فتحت جراحه القديمة

عربي

إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي

إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي

برلماني أردني: أمريكا تسعى لإنهاء (أونروا) لتمرير (صفقة القرن)

برلماني أردني: أمريكا تسعى لإنهاء (أونروا) لتمرير (صفقة القرن)

الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

شركة كويتية تُوافق على دفع تعويضات لمواطنة إسرائيلية لهذا السبب

شركة كويتية تُوافق على دفع تعويضات لمواطنة إسرائيلية لهذا السبب