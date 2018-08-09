ليبرمان تعقيباً على التوتر بغزة: سنفعل كل ما يجب القيام به



جاء ذلك، خلال حديثه مع رئيس بلدية (سديروت) ورؤساء المجالس الإقليمية في غلاف غزة صباح اليوم.



يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت هجوماً واسعاً على أهداف عدة في قطاع غزة فجر اليوم الخميس، أسفر ذلك عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة حامل في شهرها التاسع، وابنتها البالغة في العمر (عام ونصف) بالإضافة إلى أحد عناصر كتائب القسام.



رام الله - دنيا الوطنتعقيباً على التوتر الذي شهده القطاع، قال أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنَفْعَل كل ما يجب القيام به".