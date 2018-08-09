الوزير الحساينة: منحة ألمانية لإعمار غزة بقيمة 13 مليون دولار



وأكد الوزير الحساينة، خلال لقائه السيد توكوميستو، مدير مكتب غزة (unops) على التزام الحكومة الفلسطينية بإعادة إعمار كافة المنازل، التي تعرضت للهدم الكلي خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع قبل أربعة أعوام.



وقد ناقش الجانبان، خلال اللقاء، تطورات العمل في مشاريع الإعمار وآليات التنسيق؛ لإدخال مواد الإعمار إلى القطاع من الجانب الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور مفيد الحساينة، عن التجهيز لمنحة إعمار جديدة بقيمة 13 مليون دولار بتمويل من جمهورية ألمانيا من خلال مكتب (unops) في غزة، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.