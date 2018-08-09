جامعة النجاح الوطنية تستقبل طلبة دوليين من مكتب المنظمة الدولية

رام الله - دنيا الوطناستقبل الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية في مكتبه يوم الخميس الموافق 9/8/2018 مجموعة طلابية جديدة من مكتب المنظمة الدولية لتبادل تدريب الطلبة (IAESTE)، حيث كان في استقبالهم الدكتور رياض عبد الكريم، مدير مكتب (IAESTE) في فلسطين، والأستاذ الدكتور عامر الهموز، مدير مركز التدريب العملي، والأستاذ خالد مفلح، القائم بأعمال مدير دائرة العلاقات العامة في الجامعة.وضمت المجموعة الطلابية عدداً من الطلبة الجامعيين من بولندا، وسويسرا، والنمسا، وألمانيا، وبريطانيا، وأسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، والسويد.ورحب الأستاذ الدكتور النتشة بالطلبة، وأطلعهم على تاريخ الجامعة، وطلبتها، وبرامجها الأكاديمية لمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، والتي تتضمن في مجملها ما يقارب الـ 150 برنامجاً، وتحدّث عن المعيقات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الجامعات الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق باستقطاب الطلبة الأجانب.وبدوره، أشار الدكتور عبد الكريم إلى أن الجامعة قد بدأت بتطبيق برنامج التدريب العملي منذ سبعة أعوام، حيث استقبلت الجامعة في السنة الأولى طلبة من النمسا فقط، أما الآن فهي تستقبل عشرين طالباً وطالبة من دول عالمية معظمها أوروبية، وذكر بأن البرنامج يهدف إلى تنظيم أنشطة مجتمعية للطلبة الأجانب للتعرف على الحياة والثقافة الفلسطينية، وتوفير تدريب عملي لهم في أماكن تدريب مختلفة كالبلديات وكليات الجامعة ومراكزها العلمية المختلفة والشركات والمؤسسات والمصانع المحلية، بالإضافة إلى المكاتب الهندسية المختلفة، وشركات المقاولات الفلسطينية.وفي نهاية اللقاء، أجاب الأستاذ الدكتور النتشة عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم حول أقامتهم في فلسطين.يذكر، أن المنظمة الدولية لتبادل الطلبة (IAESTE) هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم، حيث تتواجد في أكثر من 80 بلداً، وتزود الشركات بأفضل المتدربين في العالم، وتوفر المنظمة الفرص للطلبة من تخصصات متعددة لاكتساب خبرات عمل عالمية مع دورات تدريبية مدفوعة الثمن، كما تساعد الطلبة في التفوق الدراسي في سوق العمل المحلي.