إسرائيل غاضبة من (BBC) بسبب عنوان "قتل أم فلسطينية حامل وطفلتها"

رام الله - دنيا الوطنأعربت إسرائيل عن غضبها من هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (BBC)، بسبب تغطية الهيئة للعدوان على قطاع غزة.ووصفت الخارجية الإسرائيلية، عنوان (BBC) "بأنه تحريف للواقع"، حيث كتبت الهيئة البريطانية عنوانًا قالت فيه: "إسرائيل تقتل إمرأة حاملاً وطفلتها في هجمات جوية على قطاع غزة".وأصدرت إسرائيل شكوى رسمية حول عنوان (BBC) بسبب ما زعمت أنه عدم تغطية الهيئة، للصواريخ التي سقطت على مستوطنات إسرائيلية.