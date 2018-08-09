شؤون فلسطينية

هل استشعرت بخطر يُحدق بطفلتها؟ شاهد آخر ما كتبته الشهيدة إيناس خماش

هل استشعرت بخطر يُحدق بطفلتها؟ شاهد آخر ما كتبته الشهيدة إيناس خماش
الطفلة الشهيدة بيان خماش
خاص دنيا الوطن
لكل شهيد قصة ترويها صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها قصة الشهيدة إيناس خماش (23 عاماً) التي لم ترتق شهيدة لوحدها فقط، بل غادرت مع طفلتها بيان ذات العام والنصف، وروح أخرى تسكن أحشائها كان على موعد مع الحياة في سجلات متابعة صحة الأم والطفل في المراكز الصحية، وبدلاً من تاريخ آخر موعد للولادة، أعطته إسرائيل شهادة وفاة ليُسجل كأصغر "إرهابي" يحاربه الاحتلال الغاشم.

من يأخذ جولة في صفحة الشهيدة إيناس، يستشعر مدى حبها للحياة، مدى نظرتها الإيجابية للأمور رغم الظروف التي مرت بها كأي مُواطن في غزة.

آخر رسائلها كانت :"لا تجعلوا شيئاً تافهاً يكدر حياتكم، فالدنيا إلي زوال ! عيشوا أيامكم بنكهة الحب والفرح  وارسمو علي محياكم إبتسامة الأمل".

واستعانت بصورة الطفلة الشهيرة "إيلي ماكبروم" لتخبر العالم أن ابتسامة طفلتها سر راحتها وسعادتها، الطفلة بيان التي وعدتها والدتها بأنها ستصنع أي شيء من أجلها، وكانت تتغزل بحبها، وحين استشعرت الخطر شعرت أن وجود طفلتها سيحميها قبل أن يرتقيا معاً إثر قصف منطقة الجعفراوي في دير البلح وسط غزة.

حيث كتبت لها: "كوني بقربي دائماً، خففي من ضجيج الحياة بصوتك، أخبريني أنه لا شيء سيء وأنت بالقرب مني"، قبل أن يغلب صوت الصواريخ صوتهما معاً.

تنبض صفحتها بحب زوجها المُصاب جسداً وروحاً، بحب ابنتها، وعائلتها، كدليل لن تمحوه إسرائيل بصواريخها أنها قتلت فتاة أحبت الحياة، ولم يعرف الكره طريقاً لقلبها.












أخبار ذات صلة

الاحتلال: هاجمنا 150 هدفاً في قطاع غزة ورصدنا 180 صاروخاً من القطاع

الاحتلال: هاجمنا 150 هدفاً في قطاع غزة ورصدنا 180 صاروخاً من القطاع

الجزيرة.. نقلًا عن غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية: جولة التصعيد في غزة انتهت

الجزيرة.. نقلًا عن غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية: جولة التصعيد في غزة انتهت

وفاة طفل متأثراً بجروحه جراء حادث سير في قباطية

وفاة طفل متأثراً بجروحه جراء حادث سير في قباطية

حماس: الاحتلال من بدأ التصعيد الحالي في غزة وهو من يتحمل المسؤولية

حماس: الاحتلال من بدأ التصعيد الحالي في غزة وهو من يتحمل المسؤولية

القدرة: الطواقم الطبية أجرت تدخلات لإنقاذ حياة الجريح محمد خماش

القدرة: الطواقم الطبية أجرت تدخلات لإنقاذ حياة الجريح محمد خماش

الاحتلال يواصل إغلاق الحرم الإبراهيمي ويضيف &#34;كرفانات&#34; في حديقته الجنوبية

الاحتلال يواصل إغلاق الحرم الإبراهيمي ويضيف "كرفانات" في حديقته الجنوبية

التربية: حريصون على مشاركة معلمينا في غزة بمقابلات الكويت

التربية: حريصون على مشاركة معلمينا في غزة بمقابلات الكويت

ليبرمان تعقيباً على التوتر بغزة: سنفعل كل ما يجب القيام به

ليبرمان تعقيباً على التوتر بغزة: سنفعل كل ما يجب القيام به

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال: هاجمنا 150 هدفاً في قطاع غزة ورصدنا 180 صاروخاً من القطاع

الاحتلال: هاجمنا 150 هدفاً في قطاع غزة ورصدنا 180 صاروخاً من القطاع

وفاة طفل متأثراً بجروحه جراء حادث سير في قباطية

وفاة طفل متأثراً بجروحه جراء حادث سير في قباطية

حماس: الاحتلال من بدأ التصعيد الحالي في غزة وهو من يتحمل المسؤولية

حماس: الاحتلال من بدأ التصعيد الحالي في غزة وهو من يتحمل المسؤولية

القدرة: الطواقم الطبية أجرت تدخلات لإنقاذ حياة الجريح محمد خماش

القدرة: الطواقم الطبية أجرت تدخلات لإنقاذ حياة الجريح محمد خماش

الاحتلال يواصل إغلاق الحرم الإبراهيمي ويضيف &#34;كرفانات&#34; في حديقته الجنوبية

الاحتلال يواصل إغلاق الحرم الإبراهيمي ويضيف "كرفانات" في حديقته الجنوبية

التربية: حريصون على مشاركة معلمينا في غزة بمقابلات الكويت

التربية: حريصون على مشاركة معلمينا في غزة بمقابلات الكويت

ليبرمان تعقيباً على التوتر بغزة: سنفعل كل ما يجب القيام به

ليبرمان تعقيباً على التوتر بغزة: سنفعل كل ما يجب القيام به

جامعة النجاح الوطنية تستقبل طلبة دوليين من مكتب المنظمة الدولية

جامعة النجاح الوطنية تستقبل طلبة دوليين من مكتب المنظمة الدولية

منوعات

اتهام خالد أبو النجا بالمثلية الجنسية بعد صورته في السرير مع ممثل شهير

اتهام خالد أبو النجا بالمثلية الجنسية بعد صورته في السرير مع ممثل شهير

حلا الترك توقف خاصية التعليق على &#34;انستجرام&#34; بسبب ملابسها

حلا الترك توقف خاصية التعليق على "انستجرام" بسبب ملابسها

شاهد: إيمان الطوخي.. فتاة أحلام شباب الثمانينيات وهذه حقيقة زواجها من مبارك

شاهد: إيمان الطوخي.. فتاة أحلام شباب الثمانينيات وهذه حقيقة زواجها من مبارك

أكثر من 100 صورة لنجوم العرب في طفولتهم.. ستتعرف عليهم بصعوبة

أكثر من 100 صورة لنجوم العرب في طفولتهم.. ستتعرف عليهم بصعوبة

شيخ سلفي يكشف: زوج حلا شيحة بكى بعد خلعها الحجاب &#34;عرضي انكشف&#34;

شيخ سلفي يكشف: زوج حلا شيحة بكى بعد خلعها الحجاب "عرضي انكشف"

صدمة لجمهورها.. حلا شيحة تخلع الحجاب وتعود للتمثيل

صدمة لجمهورها.. حلا شيحة تخلع الحجاب وتعود للتمثيل

في تطور غير مسبوق.. إسرائيل تنسب فناني فلسطين لها

في تطور غير مسبوق.. إسرائيل تنسب فناني فلسطين لها

قبل إليسا... 5 نجمات عربيّات هزمن سرطان الثدي بصمت

قبل إليسا... 5 نجمات عربيّات هزمن سرطان الثدي بصمت

هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان .. فتحت جراحه القديمة

هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان .. فتحت جراحه القديمة

عربي

إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي

إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي

برلماني أردني: أمريكا تسعى لإنهاء (أونروا) لتمرير (صفقة القرن)

برلماني أردني: أمريكا تسعى لإنهاء (أونروا) لتمرير (صفقة القرن)

الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

شركة كويتية تُوافق على دفع تعويضات لمواطنة إسرائيلية لهذا السبب

شركة كويتية تُوافق على دفع تعويضات لمواطنة إسرائيلية لهذا السبب