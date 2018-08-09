بنك الإسكان يُساهم برعاية حفل تخريج جامعة فلسطين التقنية- خضوري

رام الله - دنيا الوطنساهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل حفل تخريج الفوج الثامن والخمسين من طلبة كلية فلسطين التقنية التاريخية بالعروب والفوج الحادي عشر من طلبة الجامعة (فوج القدس) لجامعة فلسطين التقنية-خضوري فرع العروب، تحت رعاية رئيس الوزراء ا.د. رامي الحمد الله، وبمشاركة حضور وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ممثلاً عن رئيس الوزراء ومحافظ الخليل كامل حميد، ورئيس الجامعة ا.د مروان عورتاني، ومدير فرع الجامعة بالعروب، د. مهيب أبو لوحة، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، والسيد نسيم مشعل، مدير فرع حلحو، ممثلاً عن المدير الإقليمي لبنك الإسكان السيد محمد البرغوثي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية وممثلي المؤسسات المحلية والخاصة واللجان المختلفة في المنطقة، وأعضاء ورؤساء بعض البلديات والمجالس القروية لمحافظة الخليل، موظفين وعمداء الكليات وأهالي الطلبة الخريجين.من جانبه، رحب د. أبو لوحة بالحضور، مشيداً بدور بنك الإسكان للتجارة والتمويل في دعم ورعاية احتفال خريجي الكلية، بما يجسد إيمان البنك بمبدأ الشراكة ومسؤولية التعليم على الجميع، وتخلل الحفل عدد من الفقرات المنوعة التي نالت إعجاب الحضور والمسؤولين، وتم تقديم الشهادات للخريجين، وانتهى الحفل وسط أجواء من الفرحة بين أولياء الأمور والحضور.وبدوره، أكد البرغوثي على حرص بنك الإسكان الدائم على دعم النشاطات التعليمية في كافة أرجاء الوطن، لتعزيز رؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية المستدامة وروح المسؤولية في عدة مجالات، حيث جاءت هذه الرعاية ضمن سلسلة من النشاطات التي يقوم البنك برعايتها سنوياً بمختلف المجالات، من صحة، وتنمية، وتعليم، وضمن سياسة البنك التي ترمي لتنمية قطاع التعليم بشكل خاص، إضافة لدعمه وتطويره.ومن الجدير بالذكر، أن بنك الإسكان، يساهم برعاية حفل التخريج للسنة الرابعة على التوالي.