الزق: العدوان على غزة محاولة لفرض اشتراطات وإرادة إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنحذر أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق، من تصعيد إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة، واعتبره عدواناً وحشياً؛ لتحقيق أهداف سياسية.وقال الزق في حديث لإذعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الخميس: إن ما يحدث من عدوان على غزة هو محاولة لفرض اشتراطات وإرادة إسرائيلية، تحاول فرضها على أي اتفاق يتم التوصل إليه في الحوارات الجارية مع حركة حماس، داعياً الحركة لإدراك الأمر قبل فوات الأوان، وإنهاء الانقسام فوراً.واعتبر الزق، أن أي اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، هدفه فصل غزة عن الوطن، وتكريس الانقسام، إضافة إلى أنه تمرير للمشروع الأمريكي، الداعي لإنشاء كيان سياسي في قطاع غزة للفلسطينيين، بمواصفات أقل من دولة، وأكثر من حكم ذاتي.