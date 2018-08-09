شؤون فلسطينية

المالكي: كل دول قارة أمريكا الجنوبية اعترفت بدولة فلسطين

المالكي: كل دول قارة أمريكا الجنوبية اعترفت بدولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي على أهمية اعتراف كولمبيا بدولة فلسطين، مشيراً إلى أنه إنجاز يُضاف إلى الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية، التي يقودها سيادة الرئيس محمود عباس.

وقال المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الخميس: إن وزارة الخارجية وبتعليمات من الرئيس، بذلت جهوداً مستمرة ومتواصلة في هذا الإطار، واستطاعت بوسائل دبلوماسية إقناع الجانب الكولومبي بضرورة وأهمية اعترافه بدولة فلسطين.

وأضاف المالكي، أن الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس، قال: إن فلسطين تستحق مثل هذا الاعتراف، وإن بلاده تأخرت بإعلان هذا القرار، معرباً عن أمله في أن يساعد هذا الاعتراف في تحقيق السلام للفلسطينيين، والوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أنه بهذا الاعتراف، نكون قد استكملنا اعتراف كل دول قارة أمريكا الجنوبية بدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي: إن مشاورات تجري مع العديد من الخبراء القانونيين من أجل تحديد الجوانب والخطوات القانونية الواجب اتخاذها للتصدي لـ (قانون القومية) العنصري، الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية قبل حوالي أسبوعين.

وأضاف المالكي، أنه سيتم البدء بحملة دبلوماسية وقانونية في الأروقة القضائية الدولية من أجل أن تعي دول العالم حقيقة هذا القانون، ومدى عنصريته، وخطورته، وضرورة أن تتبنى هذه الدول موقفاً واضحاً من إسرائيل.

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