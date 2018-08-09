شؤون فلسطينية

شاهد: الجيش الإسرائيلي يُواصل غاراته على قطاع غزة

شاهد: الجيش الإسرائيلي يُواصل غاراته على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف قطاع غزة، منذ الأمس، حيث قصف منذ ساعات الصباح الأولى بعشرات الغارات الجوية عدة أهداف.

وشنت الطائرات الحربية، سلسلة غارات إسرائيلية، استهدفت عدة مواقع للمقاومة شمال ووسط وجنوب القطاع.

واستهدف الطيران الإسرائيلي، بصاروخين موقع الشهيد محمد شمالي، التابع للمقاومة شرقي رفح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، كما قصفت الطائرات أرضًا في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال موقع (عسقلان) شمال قطاع غزة بصاروخين، كما قصفت الطائرات موقع الشرطة العسكرية شمال مدينة غزة.

إلى ذلك، استهدفت الطائرات الحربية، مبنى قسم المياه والصرف الصحي في بلدية المغراقة وسط قطاع غزة، حيث تم تدميره بشكل كامل، إضافة لتدمير المخزن الرئيسي وسيارتين وبئر المياه ومولد الكهرباء، وكذلك تضررت أجزاء من المبنى الرئيسي للبلدية.

إلى ذلك، يعقد ظهر اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ورئيس الأركان غادي ايزنكوت، ورئيس الشاباك نداف أرغمان، اجتماعًا عاجلًا، لتقييم الوضع الأمني في قطاع غزة، قبل ساعات من موعد انعقاد جلسة المجلس السياسي الأمني المصغر (كابينت) المقررة الساعة الرابعة عصرًا.

بدورها، قال صحيفة (يديعوت أحرونوت): يتوقع في جلسة تقدير الموقف المقررة ظهر اليوم، أن تعزز قوات الجيش في الجنوب، ويبلغ قادة الجيش الاستعداد لتوسيع الهجمات في غزة.



















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