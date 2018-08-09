شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات: فتح باب الترشح للانتخابات المحلية بدءاً من اليوم

لجنة الانتخابات: فتح باب الترشح للانتخابات المحلية بدءاً من اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، عن فتح باب الترشح للانتخابات المحلية، (الإعادة) المقررة في 22 أيلول/ سبتمبر المقبل في عشرين هيئة محلية، وذلك ابتداءً من صباح اليوم الخميس، ولغاية الساعة الرابعة من مساء السبت الموافق 18 آب/ أغسطس.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أنه سيتم استقبال طلبات ترشح القوائم خلال الفترة المذكورة في مكاتب اللجنة المنتشرة في المناطق الانتخابية.

وقالت اللجنة، إن عملية الترشح، تتم ضمن قوائم انتخابية وفق نظام التمثيل النسبي، وذلك استناداً لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث يحق للأحزاب السياسية أو الائتلافات أو المجموعات تشكيل قوائم انتخابية بغرض الترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية.

وحسب بيانها، بإمكان المواطنين الحصول على نماذج الترشح من المقر العام للجنة في رام الله، أو من أي من مكاتب المناطق الانتخابية في محافظات الضفة الغربية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجنة، وتتم عملية تسجيل وترشح القوائم الانتخابية من خلال تقديم طلب على النموذج المخصص لذلك، مرفقاً بالوثائق اللازمة، بواسطة ممثل القائمة الانتخابية إلى مكتب لجنة الانتخابات في المنطقة الانتخابية الذي تتبع له الهيئة المحلية التي ترغب القائمة بالترشح لمجلسها.

هذا ويشترط في المرشح ضمن القائمة الانتخابية لعضوية مجلس الهيئة المحلية ما يلي:

- أن يبلغ سن 25 سنة فما فوق يوم الاقتراع.

- أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي للهيئة المحلية المرشح لمجلسها.

- ألا يكون محكوماً بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية.

- ألا يكون موظفاً في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجهزة الأمن العام أو في الهيئة المحلية أو محامياً لها، وألا يكون رئيساً أو عضواً في مجلس هيئة محلية (إلا إذا أرفق في طلب الترشح ما يفيد بتقديم الاستقالة وقبولها).

- أن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية التي ينوي الترشح فيها لمدة لا تقل عن سنة.

- ألا يكون مرشحاً في أكثر من هيئة محلية أو قائمة انتخابية.

وتنص إجراءات اللجنة المستندة إلى قانون الانتخابات، على أنه في حال عدم استيفاء القائمة أو أي من مرشحيها للشروط القانونية، أو تبين عدم دقة البيانات التي تضمنها طلب الترشح ومرفقاته، سيؤدي إلى رفض تسجيل القائمة بأكملها.

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