شؤون فلسطينية

اتحاد الجاليات بأوروبا يستهجن موقف الديموقراطية من تدوير المناصب في منظمة التحرير

اتحاد الجاليات بأوروبا يستهجن موقف الديموقراطية من تدوير المناصب في منظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
استهجن الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا موقف الجبهة الديموقراطية واتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا من تدوير المناصب في منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال الاتحاد في بيان له وصل دنيا الوطن نسخة عنه: "في خضم المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية تتلاحق الامواج العاتية في محاولات لكسر الارادة الفلسطينية سواء في الداخل أو الشتات.. وكلما حاولت القيادة الفلسطينية لم الشمل في جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني يخرج علينا كل حزب ليدافع عما يظن أنه حق حصري ومكتسب له لا يمكن التخلي عنه".
                                                                         
وأضاف البيان:" ان موقف الرفاق في الجبهة الديمقراطية من تدوير المناصب في منظمة التحرير الفلسطينية وإصدار الأحكام وإعلان إعتراضها أمر مستهجن خاصة بعد سحب دائرة شؤون المغتربين من الرفيق تيسير خالد وكأن من الطبيعي أن يستمر الرفيق تيسير خالد على رأس الدائرة الى ما لا نهاية وهذا ما يخالف الاصول الديمقراطية, بينما الطبيعي أن يتم التدوير وغير الطبيعي الأكبر هو تأبيد الاشخاص في مناصبهم حسب إنتماءاتهم الحزبية".

واستطرد بيان الاتحاد: "من المثير للاستغراب موقف الرفاق في اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا الذي شن هجوما شديدا بعد هذا القرار والنية بتدوير المناصب والمواقع ليؤكد الترابط ما بين الدائرة وإختزال عملها بالإتحاد المذكور وتثبيت النظرة الحزبية والحسابات التنظيمية الضيقة التي يراها كل ذي لب في بيان الاتحاد دلالة على أن المصلحة الخاصة سواء كانت حزبية او شخصية هي الاهم بالنسبة لهم في الاتحاد بعيدا عن المصلحة الوطنية العليا فلم الشتات وتجميع الكل يتطلب التخلي عن الحزبية والشخصية وهو ما يبدو لنا ان الرفاق يرفضونه".

وختم البيان:"إننا في الإتحاد العام للجاليات الفلسطينية  في اللحظة الذي يعبر عن شكره العميق ودعمه المطلق لسيادة الرئيس محمود عباس في قراره الحكيم بتكليف الاخ الدكتور نبيل شعت مسؤؤلا لدائرة  المغتربين في  منظمة التحرير الفلسطلنية  نؤكد حرصنا وبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هدف توحيد الجاليات الفلسطينية ضمن إطار واحد جامع يضم الكل الفلسطيني وقد حاول الإتحاد مرارا وتكرارا من أجل هدف وحدة الإطار والتمثيل والعمل الوطني دون فائدة, لذلك نثمن قرارات القيادة الفلسطينية في إيجاد قيادة جديدة لدائرة المغتريبين على أمل العمل من أجل توحيد الجاليات الفلسطينية في أوروبا وإبطال مفاعيل التعطيل والفرملة ونرفض بشدة المواقف التي تستهدف بعض الأخوة في القيادة الفلسطينية كردة فعل على قرارات القيادة الفلسطينية, ونعلن عن تعاوننا المطلق مع الدكتور نبيل شعث لإنجاح المهمة الأولى له وهي توحيد الجاليات الفلسطينية في أوروبا على قاعدة الإلتزام بالوطنية الفلسطينية بمشاركة سياسية موحدة".                                                                

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يُواصل غاراته على قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يُواصل غاراته على قطاع غزة

ادعيس يدعو إلى صلاة جمعة حاشدة في المسجد الإبراهيمي

ادعيس يدعو إلى صلاة جمعة حاشدة في المسجد الإبراهيمي

عريقات يُطالب دول العالم بمراجعة علاقاتها الثنائية مع إسرائيل

عريقات يُطالب دول العالم بمراجعة علاقاتها الثنائية مع إسرائيل

تعليق حركة فتح على القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة

تعليق حركة فتح على القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة

صور: تضرر شاليه بشكل كامل نتيجة القصف الإسرائيلي

صور: تضرر شاليه بشكل كامل نتيجة القصف الإسرائيلي

الحكومة تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة

الحكومة تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة

الرئيس عباس يُجري اتصالات دولية لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

الرئيس عباس يُجري اتصالات دولية لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

إصابة مستوطن بجروح خطيرة بصاروخ أطلق من غزة على أشكول

إصابة مستوطن بجروح خطيرة بصاروخ أطلق من غزة على أشكول

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

اتحاد الجاليات بأوروبا يستهجن موقف الديموقراطية من تدوير المناصب في منظمة التحرير

اتحاد الجاليات بأوروبا يستهجن موقف الديموقراطية من تدوير المناصب في منظمة التحرير

ادعيس يدعو إلى صلاة جمعة حاشدة في المسجد الإبراهيمي

ادعيس يدعو إلى صلاة جمعة حاشدة في المسجد الإبراهيمي

عريقات يُطالب دول العالم بمراجعة علاقاتها الثنائية مع إسرائيل

عريقات يُطالب دول العالم بمراجعة علاقاتها الثنائية مع إسرائيل

الحكومة تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة

الحكومة تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة

عشراوي: أمريكا لا تمتلك الولاية القانونية لحل &#34;الأونروا&#34;

عشراوي: أمريكا لا تمتلك الولاية القانونية لحل "الأونروا"

حماس: الاحتلال سيدفع فاتورة أكبر جرائمه

حماس: الاحتلال سيدفع فاتورة أكبر جرائمه

القناة 14: (الكابينت) يجتمع اليوم لمناقشة التصعيد في قطاع غزة

القناة 14: (الكابينت) يجتمع اليوم لمناقشة التصعيد في قطاع غزة

شاهد: ماذا فعل أحد صواريخ المقاومة أصاب مبنى في مستوطنة (سديروت)

شاهد: ماذا فعل أحد صواريخ المقاومة أصاب مبنى في مستوطنة (سديروت)

منوعات

أكثر من 100 صورة لنجوم العرب في طفولتهم.. ستتعرف عليهم بصعوبة

أكثر من 100 صورة لنجوم العرب في طفولتهم.. ستتعرف عليهم بصعوبة

شاهد: إيمان الطوخي.. فتاة أحلام شباب الثمانينيات وهذه حقيقة زواجها من مبارك

شاهد: إيمان الطوخي.. فتاة أحلام شباب الثمانينيات وهذه حقيقة زواجها من مبارك

صدمة الجمهور عبر &#34;السوشيال ميديا&#34; تكشف علاقة &#34; الإخوان المسلمين&#34; بحجاب &#34;حلا شيحا&#34;

صدمة الجمهور عبر "السوشيال ميديا" تكشف علاقة " الإخوان المسلمين" بحجاب "حلا شيحا"

شيخ سلفي يكشف: زوج حلا شيحة بكى بعد خلعها الحجاب &#34;عرضي انكشف&#34;

شيخ سلفي يكشف: زوج حلا شيحة بكى بعد خلعها الحجاب "عرضي انكشف"

صدمة لجمهورها.. حلا شيحة تخلع الحجاب وتعود للتمثيل

صدمة لجمهورها.. حلا شيحة تخلع الحجاب وتعود للتمثيل

في تطور غير مسبوق.. إسرائيل تنسب فناني فلسطين لها

في تطور غير مسبوق.. إسرائيل تنسب فناني فلسطين لها

قبل إليسا... 5 نجمات عربيّات هزمن سرطان الثدي بصمت

قبل إليسا... 5 نجمات عربيّات هزمن سرطان الثدي بصمت

هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان .. فتحت جراحه القديمة

هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان .. فتحت جراحه القديمة

فتاة سعودية تثير ضجة وغضب بجرأتها.. هذا مافعلته مع ممثل تركي شهير

فتاة سعودية تثير ضجة وغضب بجرأتها.. هذا مافعلته مع ممثل تركي شهير

صور: الجمهور غاضب من &#34;نسرين طافش&#34; بسبب وزنها الزائد.. وهذا ردها

صور: الجمهور غاضب من "نسرين طافش" بسبب وزنها الزائد.. وهذا ردها

عربي

إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي

إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي

برلماني أردني: أمريكا تسعى لإنهاء (أونروا) لتمرير (صفقة القرن)

برلماني أردني: أمريكا تسعى لإنهاء (أونروا) لتمرير (صفقة القرن)

الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

شركة كويتية تُوافق على دفع تعويضات لمواطنة إسرائيلية لهذا السبب

شركة كويتية تُوافق على دفع تعويضات لمواطنة إسرائيلية لهذا السبب