دولي

الإدارة الأمريكية تُعلق على العدوان الإسرائيلي: حماس تجر المنطقة إلى حرب

الإدارة الأمريكية تُعلق على العدوان الإسرائيلي: حماس تجر المنطقة إلى حرب
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
علقت الإدارة الأمريكية على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عبر اتهام حركة حماس بالتسبب في هذا التصعيد، ودون أية اتهامات لإسرائيل، رغم استشهاد ثلاثة فلسطينيين نتيجة هذا القصف المستمر، منذ الأمس.

وقال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات: "ندين بشدة الهجمات الصاروخية على إسرائيل، لقد كانت ليلة جديدة من الرعب لسكان غلاف غزة.

وأضاف غرينبلات: إسرائيل تدافع عن نفسها، بينما حركة حماس تتسبب في المعاناة، وتجر المنطقة برمتها إلى الحرب، على حد تعبيره.

يذكر، أن غرينبلات من أكثر المؤيدين لإسرائيل في الإدارة الأمريكية، ويعتبر أحد الضاغطين لطرح (صفقة القرن) وفرضها على الفلسطينيين.

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