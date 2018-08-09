شؤون فلسطينية

عريقات يُطالب دول العالم بمراجعة علاقاتها الثنائية مع إسرائيل

عريقات يُطالب دول العالم بمراجعة علاقاتها الثنائية مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، دول العالم إلى مراجعة علاقاتها الثنائية مع إسرائيل، وعدم اعتبار إسرائيل شريكاً لأي دولة، تدّعي احترم القانون الدولي وحقوق الإنسان، ما استمرت في انتهاك القانون الدولي، والتنكر للشرعية الدولية.

جاءت تصريحاته في أعقاب سلسلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ يوم أمس، والتي أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين بينهم سيدة حامل في الشهر التاسع، وطفلتها.

ودعا جميع الأطراف المتداخلة للتدخل الفوري، وتثبيت التهدئة، وإعطاء الفرصة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، وإزالة أسبابه على اعتبار ذلك المدخل الوحيد لحماية أبناء شعبنا، وصولاً الى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

على صعيد آخر، وجه عريقات رسالة رسمية إلى دول العالم من خلال الممثلين الدبلوماسيين في فلسطين إثر تشريع (قانون القومية) العنصري، حيث شرح فيها "أهداف القانون العنصري في إضفاء الشرعية على برنامج إسرائيل السياسي، وإعطاء الصفة الرسمية لنظامين مختلفين داخل دولة واحدة، أحدهما نظام الفصل العنصري".

وأشار إلى أنه "قبل الموافقة على مشروع (قانون القومية) الأخير كان هناك أكثر من 50 قانونًا في الكنيست الإسرائيلية يميز فقط ضد السكان غير اليهود في إسرائيل، وهذا يشمل التعديل الذي توافق عليه الكنيست سنوياً في قانون المواطنة، حتى إن بعض القوى التي كانت تدعو إلى السلام في الماضي، وافقت اليوم على تشريع عنصري يمنع جمع شمل العائلات الفلسطينية فقط لأنهم ليسوا يهوداً".

وقال "إن موافقة الكنيست على هذا القانون العنصري، تأتي في إطار دعم محاولات الضم غير الشرعية للقدس الشرقية المحتلة، وتشجيع بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، والتأثير على جميع السكان غير اليهود، الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية، والذين يمثلون أكثر من 50% ممن يعيشون في فلسطين التاريخية بمن فيهم المسيحيون والمسلمون والدروز".

وعبّر عن عدم تفهمه وشعبنا لماهية القيم المشتركة التي تربط بين إسرائيل ودول العالم، قائلاً: لقد أعربت فلسطين مسبقاً عن قلقها البالغ من كيفية تعريف بعض دول العالم لعلاقتها مع إسرائيل، والتي ادعت انها تتقاسم وإسرائيل القيم الديمقراطية، كما صرح بذلك ممثل الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، والأمين العام لمنظمة الولايات الأميركية لويس ألماغرو".

ودعا عريقات دول العالم إلى اتخاذ إجراءات مجدية لضمان تنفيذ القانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أن الوقت قد حان، لكي تدركوا أن تشجيع إسرائيل على ثقافة الإفلات من العقاب لم يجعلنا أقرب إلى السلام، ولم نحصل إلا على إقرار قانون يجعل من إسرائيل نظام فصل عنصري بالقانون، نتيجة عدم اتخاذ التدابير الجدية ضد الاستيطان الاستعماري، وانتهاك إسرائيل للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والتمييز المنظم الذي تمارسه ضد مواطنيها العرب الفلسطينيين، ولا يمكن أن يستمر التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون.

وبهذا الخصوص، دعا الدول إلى عدم تجاهل هذه الحقائق، وأنتم تديرون العلاقات الثنائية مع إسرائيل، ولا يمكن اعتبار إسرائيل شريكاً لأي دولة، تدعي أنها تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأوضح أن مثل هذه القوانين لا تقوض فقط فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين والأمن والاستقرار الإقليميين، بل إنها تلحق الضرر بشعبنا الفلسطيني، وتهدف إلى تقويض وجودنا وهويّتنا"، مشدداً على وجوب توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، وذلك في ضوء التصعيد الخطير عسكرياً على قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يُواصل غاراته على قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يُواصل غاراته على قطاع غزة

اتحاد الجاليات بأوروبا يستهجن موقف الديموقراطية من تدوير المناصب في منظمة التحرير

اتحاد الجاليات بأوروبا يستهجن موقف الديموقراطية من تدوير المناصب في منظمة التحرير

ادعيس يدعو إلى صلاة جمعة حاشدة في المسجد الإبراهيمي

ادعيس يدعو إلى صلاة جمعة حاشدة في المسجد الإبراهيمي

تعليق حركة فتح على القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة

تعليق حركة فتح على القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة

صور: تضرر شاليه بشكل كامل نتيجة القصف الإسرائيلي

صور: تضرر شاليه بشكل كامل نتيجة القصف الإسرائيلي

الحكومة تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة

الحكومة تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة

الرئيس عباس يُجري اتصالات دولية لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

الرئيس عباس يُجري اتصالات دولية لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

إصابة مستوطن بجروح خطيرة بصاروخ أطلق من غزة على أشكول

إصابة مستوطن بجروح خطيرة بصاروخ أطلق من غزة على أشكول

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

اتحاد الجاليات بأوروبا يستهجن موقف الديموقراطية من تدوير المناصب في منظمة التحرير

اتحاد الجاليات بأوروبا يستهجن موقف الديموقراطية من تدوير المناصب في منظمة التحرير

ادعيس يدعو إلى صلاة جمعة حاشدة في المسجد الإبراهيمي

ادعيس يدعو إلى صلاة جمعة حاشدة في المسجد الإبراهيمي

عريقات يُطالب دول العالم بمراجعة علاقاتها الثنائية مع إسرائيل

عريقات يُطالب دول العالم بمراجعة علاقاتها الثنائية مع إسرائيل

الحكومة تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة

الحكومة تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة

عشراوي: أمريكا لا تمتلك الولاية القانونية لحل &#34;الأونروا&#34;

عشراوي: أمريكا لا تمتلك الولاية القانونية لحل "الأونروا"

حماس: الاحتلال سيدفع فاتورة أكبر جرائمه

حماس: الاحتلال سيدفع فاتورة أكبر جرائمه

القناة 14: (الكابينت) يجتمع اليوم لمناقشة التصعيد في قطاع غزة

القناة 14: (الكابينت) يجتمع اليوم لمناقشة التصعيد في قطاع غزة

شاهد: ماذا فعل أحد صواريخ المقاومة أصاب مبنى في مستوطنة (سديروت)

شاهد: ماذا فعل أحد صواريخ المقاومة أصاب مبنى في مستوطنة (سديروت)

منوعات

أكثر من 100 صورة لنجوم العرب في طفولتهم.. ستتعرف عليهم بصعوبة

أكثر من 100 صورة لنجوم العرب في طفولتهم.. ستتعرف عليهم بصعوبة

شاهد: إيمان الطوخي.. فتاة أحلام شباب الثمانينيات وهذه حقيقة زواجها من مبارك

شاهد: إيمان الطوخي.. فتاة أحلام شباب الثمانينيات وهذه حقيقة زواجها من مبارك

صدمة الجمهور عبر &#34;السوشيال ميديا&#34; تكشف علاقة &#34; الإخوان المسلمين&#34; بحجاب &#34;حلا شيحا&#34;

صدمة الجمهور عبر "السوشيال ميديا" تكشف علاقة " الإخوان المسلمين" بحجاب "حلا شيحا"

شيخ سلفي يكشف: زوج حلا شيحة بكى بعد خلعها الحجاب &#34;عرضي انكشف&#34;

شيخ سلفي يكشف: زوج حلا شيحة بكى بعد خلعها الحجاب "عرضي انكشف"

صدمة لجمهورها.. حلا شيحة تخلع الحجاب وتعود للتمثيل

صدمة لجمهورها.. حلا شيحة تخلع الحجاب وتعود للتمثيل

في تطور غير مسبوق.. إسرائيل تنسب فناني فلسطين لها

في تطور غير مسبوق.. إسرائيل تنسب فناني فلسطين لها

قبل إليسا... 5 نجمات عربيّات هزمن سرطان الثدي بصمت

قبل إليسا... 5 نجمات عربيّات هزمن سرطان الثدي بصمت

هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان .. فتحت جراحه القديمة

هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان .. فتحت جراحه القديمة

فتاة سعودية تثير ضجة وغضب بجرأتها.. هذا مافعلته مع ممثل تركي شهير

فتاة سعودية تثير ضجة وغضب بجرأتها.. هذا مافعلته مع ممثل تركي شهير

صور: الجمهور غاضب من &#34;نسرين طافش&#34; بسبب وزنها الزائد.. وهذا ردها

صور: الجمهور غاضب من "نسرين طافش" بسبب وزنها الزائد.. وهذا ردها

عربي

إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي

إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي

برلماني أردني: أمريكا تسعى لإنهاء (أونروا) لتمرير (صفقة القرن)

برلماني أردني: أمريكا تسعى لإنهاء (أونروا) لتمرير (صفقة القرن)

الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

شركة كويتية تُوافق على دفع تعويضات لمواطنة إسرائيلية لهذا السبب

شركة كويتية تُوافق على دفع تعويضات لمواطنة إسرائيلية لهذا السبب