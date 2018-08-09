صور: تضرر شاليه بشكل كامل نتيجة القصف الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنتضرر أحد الشاليهات السياحية في قطاع غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف الليلة الماضية على معظم مناطق القطاع.واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، الليلة الماضية الشاليه، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.وينتشر في قطاع غزة، عدد كبير من الشاليهات السياحية، التي يرتادها المواطنون؛ لكسر حالة الحر الشديد، الذي يضرب الأراضي الفلسطينية.