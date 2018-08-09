الحكومة تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة

رام الله - دنيا الوطنطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل، لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية.وحمل المحمود، في بيان صحفي اليوم الخميس، حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية عن التصعيد الخطير، الذي يشهده قطاع غزة، واستمرار الحصار منذ 11 عاماً، والذي فاقم الأوضاع وطال كافة مستويات الحياة، وما زال يدفع بأبناء شعبنا إلى مزيد من التوتر والمخاطر.وأكد أن الخطر الشديد الذي يحدق بالقضية الفلسطينية برمتها، يستوجب تحقيق المصالحة، واستعادة الوحدة الوطنية على الفور، وذلك عبر تمكين الحكومة بشكل كامل في القطاع، كما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية.