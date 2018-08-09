الرئيس عباس يُجري اتصالات دولية لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالات دولية مكثفة، وعلى كافة المستويات؛ لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.وأشار الرئيس عباس، إلى خطورة هذا التصعيد، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل؛ لوقفه وعدم جر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا).