إصابة مستوطن بجروح خطيرة بصاروخ أطلق من غزة على أشكول

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يديعوت أحرنوت) صباح اليوم الخميس، إصابة مستوطن إسرائيلي، بجراح وصفت بالخطيرة.وقال الصحيفة: "أصيب صباح اليوم، إسرائيلي، بجروح خطيرة بعد إصابته بشظايا صاروخ، أطلق من غزة على أشكول".إلى ذلك، كشفت مستشفى (سوروكا) في تل أبيب عن حالة المستوطنة، التي أصيبت الليلة الماضية بشظايا صاروخ، حيث أفادت المستشفى، بأن المستوطنة خرجت من عملية جراحية، ونقلت إلى وحدة العناية المركزة، ويتم تعريف حالتها بأنها متوسطة إلى شديدة، كما تم إجلاء مستوطنين اثنين من نفس مكان الحادث حالتهم مستقرة، فيما لا يزال مستوطن آخر يخضع لعملية جراحية.