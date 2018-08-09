حماس: الاحتلال سيدفع فاتورة أكبر جرائمه





واعتبرت الحركة على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، أن ارتفاع وتيرة القصف الهمجي على غزة، واستهداف المدنيين، أمر مبيت، محملة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات ذلك.





وقال القانوع: "الاحتلال سيدفع فاتورة ثمن أكبر جرائمه، ولن ينجح في فرض أي معادلة على الأرض".





يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت فجر اليوم عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق عدة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة حامل في الشهر التاسع، وابنتها البالغة من العمر (عاماً ونصف) وأحد عناصر القسام.

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المقاومة الفلسطينية في حالة دفاع عن النفس، وتقوم بواجبها في رد العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.