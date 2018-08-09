القدرة: ثلاثة شهداء و12 جريحاً في القصف الإسرائيلي على غزة





وأكد القدرة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن وزارة الصحة على استعداد تام للتعامل مع أي تطورات ميدانية، قد يشهدها قطاع غزة في الساعات المقبلة.





يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت سلسلة غارات فجر اليوم الخميس، استهدفت مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة حامل في الشهر التاسع وابنتها الطفلة التي تبلغ من العمر (عاماً ونصف) وأحد عناصر كتائب القسام.

خاص دنيا الوطنأعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة شهداء و12 جريحاً.