مسؤول في جيش الاحتلال: نقترب من اندلاع حرب بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤول كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تقترب من شن عملية عسكرية، في قطاع غزة، وأنه يجري الدفع بمزيد من القوات إلى الجنوب.ووفق ما نقلت القناة 14، فقد قال المسؤول: الذي لم يكشف عن هويته: إنه إذا احتاج الأمر بإجلاء السكان من محيط غزة، فإن ذلك سيتم"، لافتًا إلى إنه لا يرى نهاية للتصعيد الحالي، وإنما باتت الأوضاع أقرب إلى الحرب.وفي أعقاب التصعيد، الذي حصل خلال ساعات الليل الفائت، أضاف المسؤول، أنه إذا كانت هناك حاجة فسيتم إخلاء سكان في محيط قطاع غزة، مبينًا أنه سيتم عقد جلسة تقييم للوضع، صباح اليوم، لاتخاذ قرار بشأن إدارة القوات، ونشر "القبة الحديدية".وقال إنه يعتقد أن الهجمات ستتواصل، وإن "حركة حماس تبتعد عن التسوية والتهدئة، وتقترب من المعركة التي ستتلقى فيها ضربات قاسية"، مشيراً إلى أن "حماس تتجه في مسار التصادم والاحتكاك، بدافع الرغبة في خلق معادلة جديدة".