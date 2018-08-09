القناة 14: (الكابينت) يجتمع اليوم لمناقشة التصعيد في قطاع غزة





وأشارت القناة ذاتها، إلى أن اجتماع (الكابينت) الإسرائيلي في مجمع وزارة الدفاع (الكرياه) في تل أبيب.





يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القناة 14 الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيجمع بعد ظهر اليوم الخميس؛ لبحث التصعيد في قطاع غزة.