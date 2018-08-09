فصائل المقاومة: قصفنا خلال الليل عدة مستوطنات بعدد من الرشقات الصاروخة





يشار إلى أن طائرات الاحتلال، شنت هجوماً واسعاً خلال الليل على عدة أهداف في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين.





وفي المقابل، ردت فصائل المقاومة، بقصفها بعدة رشقات صاروخية على مستوطنات غلاف غزة، مما أسفر عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، أنه تم خلال ساعات الليل، قصف موقع (رعيم) ومستوطنتي (سديروت) و(ياد مردخاي) وكيبوتس (أور هنير) بعدد من الرشقات الصاروخية، بحسب ما أورده موقع كتائب القسام الإلكتروني.