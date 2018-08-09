الاحتلال: قصفنا 140 هدفاً في غزة.. (يديعوت): يبدو أن التصعيد لن ينتهي سريعاً

وفي السياق ذاته، أعلنت الصحيفة ذاتها، أن مستوطناً أصيب بجروح خطيرة في الصدر، بعدما أصابته شظايا صاروخ، أطلق من قطاع غزة نحو مستوطنة (أشكول).



وعلى إثر ذلك، فإن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أصدرت تعليمات مشددة، توصي بإلغاء الدراسات والمخيمات الصيفية والرحلات والأنشطة الزراعية في مستوطنات غلاف غزة، بسبب الوضع الأمني المتوتر في قطاع غزة، بحسب ما أوردته القناة 14 الإسرائيلية.



يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت هجوماً واسعاً فجر اليوم الخميس، على عدة أهداف في قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة حامل وطفلتها.



وكان مصدر خاص في أحد الأجنحة العسكرية بغزة، قال في وقت سابق لـ "دنيا الوطن": "إن هناك تدخلات قوية لتثبيت وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن هذه الجهود لم تتوج بالنجاح حتى اللحظة.

من جانبه، قال موقع (0404): "171 صاروخا أطلق من قطاع غزة حتى الآن، والقبة الحديدة اعترضت 40 منها".