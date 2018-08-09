الخميس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-22 32-22 32-22 بيت لحم 31-22 32-22 32-22 رام الله والبيرة 29-21 30-21 30-21 طولكرم 33-25 34-25 34-25 نابلس 33-23 34-23 34-23 قلقيلية 33-25 34-25 34-25 جنين 35-24 36-24 36-24 سلفيت 31-22 32-22 32-22 طوباس 35-24 36-24 36-24 روابي 33-23 34-23 34-23 الخليل 30-21 31-21 31-21 غزه 32-26 33-26 33-26 أريحا 41-28 42-28 42-28 خانيونس 32-26 33-26 33-26 الأغوار الشمالية 39-26 40-26 40-26 رفح 33-25 34-25 34-25

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الخميس، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية لطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2018/08/10: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2018/08/11: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2018/08/12: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: