شؤون فلسطينية

الخميس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار

الخميس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الخميس، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية لطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/08/10: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح  جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2018/08/11: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2018/08/12: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح  جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـةاليـوم ع- ص

غـداً ع- ص

بعد غـد ع- ص

المدينـةاليـوم ع – ص  

غـداً ع – ص

بعد غـد ع- ص

      القدس31-2232-2232-22بيت لحم31-2232-2232-22
رام الله والبيرة29-2130-2130-21طولكرم33-2534-2534-25
نابلس33-2334-2334-23قلقيلية33-2534-2534-25
جنين35-2436-2436-24سلفيت31-2232-2232-22
طوباس35-2436-2436-24روابي33-2334-2334-23
الخليل30-2131-2131-21غزه32-2633-2633-26
أريحا41-2842-2842-28خانيونس32-2633-2633-26
الأغوار الشمالية39-2640-2640-26رفح33-2534-2534-25

أخبار ذات صلة

بعد الاعتراف بدولة بفلسطين.. الحكومة الكولومبية الجديدة تُعيد النظر في القرار

بعد الاعتراف بدولة بفلسطين.. الحكومة الكولومبية الجديدة تُعيد النظر في القرار

شاهد: ماذا فعل أحد صواريخ المقاومة أصاب مبنى في مستوطنة (سديروت)

شاهد: ماذا فعل أحد صواريخ المقاومة أصاب مبنى في مستوطنة (سديروت)

شاهد: كيف احتفلت عائلة الفلسطينية رشيدة طليب بفوزها كأول مسلمة في الكونغرس الأمريكي

شاهد: كيف احتفلت عائلة الفلسطينية رشيدة طليب بفوزها كأول مسلمة في الكونغرس الأمريكي

صور: مصرع مواطن في حادث تصادم بالخليل

صور: مصرع مواطن في حادث تصادم بالخليل

فصائل المقاومة: قصفنا خلال الليل عدة مستوطنات بعدد من الرشقات الصاروخة

فصائل المقاومة: قصفنا خلال الليل عدة مستوطنات بعدد من الرشقات الصاروخة

الاحتلال: قصفنا 140 هدفاً في غزة.. (يديعوت): يبدو أن التصعيد لن ينتهي سريعاً

الاحتلال: قصفنا 140 هدفاً في غزة.. (يديعوت): يبدو أن التصعيد لن ينتهي سريعاً

طائرة استطلاع تستهدف مجموعة من الشبان جنوب قطاع غزة

طائرة استطلاع تستهدف مجموعة من الشبان جنوب قطاع غزة

بينهم سيدة حامل بالتاسع وابنتها.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق عائلة خماش وسط القطاع

بينهم سيدة حامل بالتاسع وابنتها.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق عائلة خماش وسط القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

صور: مصرع مواطن في حادث تصادم بالخليل

صور: مصرع مواطن في حادث تصادم بالخليل

الخميس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار

الخميس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار

البزم: اتخذنا الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية

البزم: اتخذنا الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية

الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية تُعلق على التصعيد الإسرائيلي بغزة

الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية تُعلق على التصعيد الإسرائيلي بغزة

شاهد: الاحتلال يعترف بسقوط 70 صاروخاً.. والقسام يُعلن: أصبنا 16 إسرائيلياً

شاهد: الاحتلال يعترف بسقوط 70 صاروخاً.. والقسام يُعلن: أصبنا 16 إسرائيلياً

ملادينوف يُجري اتصالات لوقف التصعيد في قطاع غزة

ملادينوف يُجري اتصالات لوقف التصعيد في قطاع غزة

لجان المقاومة: رد المقاومة في إطار الردع للعدو وكبح تماديه

لجان المقاومة: رد المقاومة في إطار الردع للعدو وكبح تماديه

شاهد القصف الجوي العنيف الذي استهدف موقع &#34;بدر&#34; شمال غزة

شاهد القصف الجوي العنيف الذي استهدف موقع "بدر" شمال غزة

منوعات

صدمة لجمهورها.. حلا شيحة تخلع الحجاب وتعود للتمثيل

صدمة لجمهورها.. حلا شيحة تخلع الحجاب وتعود للتمثيل

في تطور غير مسبوق.. إسرائيل تنسب فناني فلسطين لها

في تطور غير مسبوق.. إسرائيل تنسب فناني فلسطين لها

قبل إليسا... 5 نجمات عربيّات هزمن سرطان الثدي بصمت

قبل إليسا... 5 نجمات عربيّات هزمن سرطان الثدي بصمت

هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان .. فتحت جراحه القديمة

هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان .. فتحت جراحه القديمة

فتاة سعودية تثير ضجة وغضب بجرأتها.. هذا مافعلته مع ممثل تركي شهير

فتاة سعودية تثير ضجة وغضب بجرأتها.. هذا مافعلته مع ممثل تركي شهير

صور: الجمهور غاضب من &#34;نسرين طافش&#34; بسبب وزنها الزائد.. وهذا ردها

صور: الجمهور غاضب من "نسرين طافش" بسبب وزنها الزائد.. وهذا ردها

بعد إعلانه مثليته الجنسية.. نجم ستار أكاديمي السعودي يثير الجدل في &#34;الكنيسة&#34;

بعد إعلانه مثليته الجنسية.. نجم ستار أكاديمي السعودي يثير الجدل في "الكنيسة"

شاهد: بسبب محادثة سرية ومسربة.. مي العيدان تهدّد نيرمين محسن

شاهد: بسبب محادثة سرية ومسربة.. مي العيدان تهدّد نيرمين محسن

إبنة شاروخان تثير الجدل.. شاهد كيف استغلت مجلة &#34;فوغ&#34; جمالها وأنوثتها

إبنة شاروخان تثير الجدل.. شاهد كيف استغلت مجلة "فوغ" جمالها وأنوثتها

عمر سما المصري على &#34;جوجل&#34; غير دقيق ووثيقة تكشف الحقيقة

عمر سما المصري على "جوجل" غير دقيق ووثيقة تكشف الحقيقة

عربي

إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي

إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي

برلماني أردني: أمريكا تسعى لإنهاء (أونروا) لتمرير (صفقة القرن)

برلماني أردني: أمريكا تسعى لإنهاء (أونروا) لتمرير (صفقة القرن)

الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

شركة كويتية تُوافق على دفع تعويضات لمواطنة إسرائيلية لهذا السبب

شركة كويتية تُوافق على دفع تعويضات لمواطنة إسرائيلية لهذا السبب